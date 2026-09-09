България може да има една или две AI фабрики и да разработи свой модел

Все по-често специалистите по изкуствен интелект са предпочитани за всяка професия.

"През 2008 г. навлязоха всички модерни технологии и смарттелефони. Проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие показва, че оттогава до 2025 г. когнитивните способности на студентите и учениците намаляват заради технологиите и навлизането на AI ще увеличи тази тенденция. Рисковете са многопосочни, но ако се реагира навреме могат да бъдат намалени като ефект", заяви Ангел Ангелов от новоучредения Алианс за устойчиво развитие на изкуствения интелект в "България сутрин".

Специалистът по AI е човек, който практически е способен да използва инструментите, за да подобри своята работа - това са младши програмисти, финансови специалисти, анализи.

"Хората, които разработват AI, могат да се нарекат специалисти. Разглеждаме какви са необходимите преквалификации за младежите и хората, които работят в своите професии без изкуствен интелект, за да се адаптират към средата, която следва неминуемо", допълни той за Bulgaria ON AIR.

"На срещата ни президентът Илияна Йотова се интересуваше как това ще се отрази на обществото и работната среда. По отношение на фабриката имахме обсъждане да се създаде независима AI фабрика в страната. Идеята ни е да има фабрика, която да запази българското know-how и данните на компаниите ни. Така ще можем да запазим конкурентоспособността си".

По думите му колкото по-млади са хората, толкова по-устойчиви и адаптивни са към промените и по-лесно навлизат в новите технологии.

"С навлизането във възрастта хората са по-консервативни и по-трудно се адаптират. България може да има една или две AI фабрики и може да разработи свой модел, който да се ползва само от българските граждани. Трябва да обучаваме AI специалисти. Виждаме все повече такива програми в различните университети", каза още Ангелов.

Според него можем да направим проучване кои са най-добрите университети и училища в тази сфера - Англосаксонските държави, САЩ и Великобритания са сред водещите, също някои в Европа, Китай и Южна Корея.