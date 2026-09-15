Лидл България е най-добрият работодател в класацията Career Show Awards

Лидл България затвърди позицията си на лидер на пазара на труда, спечелвайки най-високото възможно признание – златен приз за „Най-добър работодател" в престижните годишни награди Career Show Awards. След като три поредни години оглавяваше категорията в FMCG сектора, компанията вече заема първото място сред всички работодатели в страната. Втората голяма победа за Lidl е златният приз в категорията „Инвестиции и конкурентоспособност", с който журито отличи дългосрочната стратегия на компанията за устойчиво развитие и подкрепа на своите служители.

Като работодател на екип от над 4200 души в цялата страна, компанията осигурява сигурност и стабилност чрез добри условия на труд, широк пакет от придобивки, ориентирани и към членовете на семейства на служителите, възможности за обучения и кариерно развитие, наред с насърчаването на младежката заетост, развитието на култура на лидерство и приобщаване.

“Щастливи сме от поредното високо признание и независима оценка за позитивния начин, по който присъстваме на пазара на труда в България. Да бъдем сред най-добрите е задължение, което носим с отговорност към хората - към тяхното благоденствие, към семействата им, към перспективата да се развиват като личности и професионалисти. Голямо удовлетворение е тази отговорност да се споделя както от мениджмънта на компанията, така и от HR екипа, чийто професионализъм също бе високо оценен в класацията на Career Show”, споделя Катерина Шопова - HR Директор и ресорен управител в Лидл България.

Сред петте призови отличия за компанията са още три сребърни в стратегически категории като “Привличане на таланти” - за иновативните младежки програми, които развива смарт ритейлърът и които се радват на рекорден интерес всяка година, “Нов продукт” - за собствения кариерен формат Lidl Career Up, който предоставя кариерно ориентиране за младежи, родители и служители в компанията, както и за HR екип, който е двигател на иновациите, свързани със създаването програми за привличане на таланти, интегриране на служители от трети страни, развитие на умения на бъдещето, дигитализация и програми за лидерство.

Новината идва съвсем скоро след като Лидл България получи платинен сертификат от Investors in People – един от най-престижните международни стандарти за оценка на това как организациите управляват, развиват и подкрепят своите хора. Компанията е първата и единствена в България, акредитирана с това високо признание, и единствената от групата на Lidl с подобна награда.