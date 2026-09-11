Обратно в ритъм: два смартчасовника Samsung за активния септември

Септември почти винаги идва с рязка смяна на темпото. След по-свободните летни седмици отново започваме да подреждаме деня между работа, срещи, тренировки и лични ангажименти. Точно в този период смартчасовникът може да бъде повече от устройство за известия и броене на крачки. Когато събира на едно място информация за активността, съня, възстановяването и тренировките, той помага по-лесно да проследим как тялото ни реагира на промяната в ежедневието.

Samsung Galaxy Watch9 LTE и Galaxy Watch Ultra2 LTE са създадени за различни сценарии на употреба. Galaxy Watch9 е насочен към хората, които искат по-добър поглед върху ежедневните си навици и състоянието на организма, докато Galaxy Watch Ultra2 добавя функции и издръжливост, подходящи за по-сериозни спортни занимания и активности на открито. През септември двата смартчасовника се предлагат в А1 с 0% лихва на лизинг за 24 месеца с планове Unlimited.

Galaxy Watch9 LTE: повече информация за ежедневните навици

Galaxy Watch9 е създаден за продължително носене през целия ден и през нощта. Корпусът му е с дебелина 8,6 мм, а меката силиконова каишка осигурява комфорт както в ежедневието, така и по време на тренировка и сън. Моделът се предлага в два размера – 40 и 44 мм, с батерии с капацитет съответно 390 mAh и 445 mAh. В комбинация с енергийно ефективния процесор те са съобразени с целодневното използване на часовника.

Една от основните функции на модела е Vitals, която през нощта следи пет ключови показателя – сърдечна честота, вариабилност на сърдечния ритъм, температура на кожата, ниво на кислород в кръвта и честота на дишане. При отклонение от обичайните за потребителя стойности часовникът може да насочи вниманието към настъпила промяна.

Galaxy Watch9 разполага и с функция за откриване на признаци, свързани със сънна апнея, както и за оценка на тяхната възможна степен. Heart Health Score събира на едно място информация за фактори като сън, индекс на телесна маса, физическа активност и съдово натоварване и ги представя като резултат от 1 до 100. Така потребителят получава по-лесен за проследяване ориентир за връзката между ежедневните навици и сърдечносъдовото здраве. Часовникът следи и нивото на околния шум и може да предупреди при продължително излагане на прекалено високи стойности – например на концерт.

За моментите, в които ръцете са заети, функцията Raise to Talk активира Gemini или Bixby само чрез повдигане на китката. Така могат да се задават въпроси, да се настройва таймер или да се проверява прогнозата за времето, без да се докосва дисплеят. Благодарение на LTE свързаността Galaxy Watch9 позволява също провеждане на разговори и получаване на известия директно от часовника, дори когато смартфонът не е наблизо.

Galaxy Watch Ultra2 LTE: за по-дългия маршрут

Септември е и един от месеците, в които планината, колелото или дългото бягане навън все още лесно намират място в плановете за уикенда. Galaxy Watch Ultra2 е създаден именно за продължителни тренировки, планинско бягане, колоездене и други активности на открито. 47-милиметровият му корпус е изработен от титан, а защитата включва водоустойчивост до 10 ATM, сертификат IP69K, MIL-STD-810H стандарт за издръжливост и EN13319 стандарт за гмуркане. Спрямо предходното поколение корпусът е по-тънък, а по-меката и гъвкава каишка прилепва по-добре към китката. Това подобрява комфорта при продължително носене и подпомага по-прецизното отчитане на показателите по време на движение.

Galaxy Watch Ultra2 разполага с 1,52-инчов дисплей с пикова яркост до 5000 нита. Високата яркост улеснява разчитането на маршрута, навигацията и тренировъчните показатели при силна слънчева светлина. Персонализируемият Quick Button пък дава бърз достъп до предварително избрана функция и може да бъде използван удобно дори с ръкавици или мокри ръце.

Galaxy Watch Ultra2 е оборудван с батерия с капацитет 800 mAh. В енергоспестяващ режим часовникът може да осигури до 20 часа непрекъснато GPS проследяване по време на тренировка и до 16 часа при бягане по пътека. Това е особено практично при по-дълги преходи и маршрути, при които достъпът до зарядно устройство е ограничен. LTE свързаността позволява потребителят да остане във връзка и без смартфон в непосредствена близост.

При планинско бягане Galaxy Watch Ultra2 предлага навигация по маршрута в реално време, информация за предстоящите изкачвания и напомняния за прием на течности. Компасът позволява отбелязване на важни точки по маршрута, включително мястото, на което е оставен автомобилът, и последваща навигация обратно до тях. При регистрирано сериозно падане часовникът може да изпрати SOS информация с текущото местоположение и да премине в енергоспестяващ режим, докато се очаква помощ.

Galaxy Watch Ultra2 предлага функции и за други спортове. Със съвместимо приложение като Mares Dive часовникът може да се използва като водолазен компютър, а записаната информация впоследствие да се синхронизира със смартфона. При колоездене устройството може да се свързва със съвместими външни сензори и да отчита данни като мощност, скорост, каданс, изминато разстояние, продължителност на тренировката и сърдечна честота.

Fitness Index обединява информацията за телесния състав и тренировъчната активност в ежедневна фитнес оценка. Daily Cardio Load анализира натрупаното сърдечносъдово натоварване и дава препоръка за необходимото време за възстановяване. Така часовникът може да бъде полезен не само по време на самата тренировка, но и при планирането на натоварването през следващите дни.

По-добър поглед върху собствения ритъм

Galaxy Watch9 LTE и Galaxy Watch Ultra2 LTE са насочени към различни потребности. Galaxy Watch9 поставя акцент върху ежедневното проследяване на съня, активността и ключови показатели за състоянието на организма. Galaxy Watch Ultra2 добавя по-висока издръжливост и специализирани възможности за спорт и активности на открито. И точно когато отново се опитваме да намерим баланс между работа, движение и достатъчно възстановяване, подобна информация може да се окаже особено полезна. Затова през септември двата модела се предлагат в А1 с 0% лихва на лизинг за 24 месеца с планове Unlimited.