С томбола обикновени парижани може да спечелят гробно място до велика личност

Гробни места в пренаселените парижки гробища Пер Лашез, Монмартър и Монпарнас обикновено са запазени за известни личности, считани за достойни за последен покой редом с личности като Едит Пиаф, Оскар Уайлд и Джим Морисън. Сега обаче парижкият общински съвет предлага на по-малко известните си граждани възможност да участват в лотария, чиито победители ще получат привилегията да бъдат погребани редом с богатите и известните.

Победителите ще трябва да ремонтират надгробен камък или паметник, който е в лошо състояние, в замяна на парцел до него.

Съветът е определил десет гроба на вече забравени известни личности във всяко от трите гробища, които се нуждаят от реставрация. Заинтересованите страни трябва да подадат заявление до 31 декември, с поне две оценки, описващи необходимите работи за възстановяване на гроба в първоначалното му състояние, включително разходите.

Гробищата са включени в списъка на архитектурните паметници и много от гробовете датират от 19-ти век, така че работите ще трябва да бъдат одобрени от държавен архитект, отговорен за гарантиране, че те отговарят на разпоредбите за опазване на историческите паметници.

Кандидатите също ще трябва "условно" да закупят един от обектите, чиито цени варират от 500 до 5000 евро.

Продажбата ще бъде потвърдена за 30-те победители, чиито имена бъдат изтеглени в лотарията на 19 януари. На останалите ще бъдат възстановени сумите, минус административните разходи.

След това победителите ще трябва да платят пълните разходи за своите парцели, които могат да достигнат до 232 000 евро, в зависимост от това за колко време решат да ги резервират. Купувачите могат да резервират парцели за свое или на семейството си изключително ползване за десет, тридесет или петдесет години.

Парцелите могат да бъдат запазени и за неопределено време, при условие че гробовете продължат да се поддържат правилно. В противен случай те ще бъдат върнати на местните власти и останките на погребаните могат да бъдат изпратени в костница, а надгробните им плочи – разрушени, освен ако не бъдат счетени за исторически личности.

"Ползвателите на гробища навсякъде във Франция са посочвали през последните няколко десетилетия, че са готови да възстановят стар погребален паметник в замяна на получаване на гробно място", се казва в изявление на град Париж, обявяващо лотарията.

Отдавна е невъзможно за повечето парижани да бъдат погребани в гробището Пер Лашез. Уебсайтът на общината казва, че „придобиването на гробно място в Пер Лашез е възможно само по време на смъртта и в зависимост от наличността“.

Също толкова трудно е да се намери място в гробищата Монмартър или Монпарнас, но може да се правят изключения за национално уважавани знаменитости.

Прахът на Джейн Бъркин, певицата и актриса, която беше любимата английска актриса на Франция до смъртта си през 2023 г., е погребан в гробището Монпарнас в гроба на дъщеря ѝ Кейт Бари, модна фотографка, починала десет години по-рано. Гробът е близо до този на Серж Генсбур, френския певец и автор на песни, който беше неин дългогодишен партньор.

Жан-Пол Сартр и Симон дьо Бовоар, писателите и философи екзистенциалистите, са погребани в Монпарнас, както и Самюъл Бекет, ирландският драматург и жител на Париж, най-известен с „В очакване на Годо“.

Гробището е и последното място за почивка на Жан Себерг, американската актриса, най-известна с участието си във филма на Жан-Люк Годар "Без дъх".

Погребалната церемония за певицата Франсоаз Харди, която почина през юни миналата година, се проведе в Пер-Лашез, но прахът ѝ беше погребан в Корсика.