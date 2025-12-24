Кои са най-търсените теми в Google за 2025 година?

Google разкри глобалната си класация на най-търсените термини, теми и хора за тази година. От Чарли Кърк до "Лятото, в което станах красива", ето какво са търсили хората в Google през 2025 г.

Асистентът на Google с изкуствен интелект Gemini е най-търсен по целия свят, отразявайки бързо разширяващото се място на изкуствения интелект в живота ни. Китайската компания за изкуствен интелект DeepSeek също влезе в топ 10, благодарение на пускането на чатбота на фирмата през януари.

Убийството на Чарли Кърк беше постоянна част от най-търсените теми за тази година. Американският консервативен активист беше убит на 10 септември, докато говореше в университет в Юта.

Инцидентът предизвика значителен онлайн дискурс, от почит до мемета и критики към неговата политика. Събитието остана основна тема в медиите, а администрацията на Тръмп погна интернет потребители, които са говорили за Кърк по неблагоприятен начин.

Убийството му се класира на първо място в новинарската рубрика, а той беше най-търсената смърт в Google, пред Ози Озбърн, Хълк Хоган и Мишел Трахтенберг.

Американският певец D4vd беше най-търсената личност тази година, но не заради музиката си. Полицейското управление на Лос Анджелис започна разследване, след като тялото на 14-годишно момиче беше открито в автомобила Tesla на изпълнителя през лятото.

Други интересни лица бяха хедлайнерът на шоуто на полувремето на Супербоул Кендрик Ламар и водещият на късните вечерни предавания Джими Кимел, чието предаване беше за кратко спряно, след като коментира убийството на Чарли Кърк.

Заподозреният в убийството на Кърк, Тайлър Робинсън, беше четвъртата най-търсена личност в Google в световен мащаб.

Популярни теми в категорията новини включваха Иран, с скок по време на 12-дневната война, която противопостави ислямската република на Израел през юни.

Потребителите също проявиха интерес към избирането на 34-годишния Зохран Мамдани за кмет на Ню Йорк.

Смъртта на папа Франциск и номинацията на Лъв XIV за първия папа, роден в Америка, също бяха основни тенденции през 2025 г.

Що се отнася до киното, носителката на Оскар "Anora" и главната актриса Майки Мадисън бяха на първо място. Други забележителни търсения на филми през 2025 г. включват филма "Minecraft", "Sinners", "28 години по-късно" и "Оръжия".

Романтиката доминираше в търсенията на книги, като "Regretting You" на Колин Хувър зае първото място, подсилен от филмовата му адаптация, издадена през октомври.

"Onyx Storm", третата част от романтичната поредица "Емпирей" на Ребека Ярос, също се класира на подиума.

Нямаше как вбесяващият любовен триъгълник на "The Summer I Turned Pretty", книжната трилогия, превърнала се в успешен телевизионен сериал, да не се промъкне на върха на класацията. Последният сезон на сериала беше основна тенденция в социалните медии на лятото. Но все пак "Monster", антологичната криминална поредица на Netflix, се класира на първо място сред телевизионните търсения, като третият ѝ сезон се фокусира върху американския сериен убиец Ед Гийн. В топ 10 бяха включени още "Adolescence", "Sevance" и "White Lotus".

"The Life of a Showgirl" на Тейлър Суифт зае повечето места в най-търсените текстове на песни, но първото място отиде при "DmTF" на Bad Bunny.

На спортния фронт, спортистите Терънс Крофорд, Рори Макилрой и Шедеур Сандърс бяха най-търсените имена. Спортните фенове също така питаха за Световното клубно първенство на ФИФА.

Може би изненадващо, някои от основните (а понякога и любопитни) тенденции за тази година не попаднаха в световната класация. Интернет потребителите ще трябва да се разровят в националните върхове, за да намерят хитовия филм "KPop Demon Hunters", скандалните играчки Labubu или дубайския шоколад.