Зелено огнено кълбо се взриви над Тайван

Тайван засне зелено огнено кълбо, взривило се над централната планинска верига на острова, видеото бе публикувано от What's The Jam. Огненото кълбо е заснето по-рано този месец над планините в окръг Тайтунг.

Пу Минг-ченг, директор на Департамента по транспорт и туризъм на окръга, каза, че камерите са заснели болид - метеор, по-ярък от Венера в нощното небе. Според служителя болидите са по-ярки от обикновените метеори и следователно са видими дори през деня. Огненото кълбо, което прелетя над Тайван, светеше в зелено поради химическия си състав. Обикновено огнените кълба имат яркозелен цвят поради големи количества магнезий или никел.

Минг-ченг отбеляза, че огненото кълбо е доста рядко, тъй като обикновено се вижда само в ясни нощи. Този път обаче огненото кълбо е видяно да осветява гъсти облаци. Жители на региона съобщиха, че небето наистина е било осветено от силна зелена светкавица през нощта, но никой не е могъл да разбере какво точно се е случило.