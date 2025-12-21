Каква е историята на българските коледни картички

Първите български коледни и новогодишни картички са не просто празнични поздрави, а малки произведения на изкуството, съхранили духа на своето време. В наши дни те са изключително редки.

Коя е първата картичка в България?

Първите такива коледни картички с послания се пазят в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", където ръководителят на отдел "Специални колекции" Мария Бранкова разкрива техните истории, път през годините и коя е първата картичка, изпращана у нас.

"В България изпращането на коледни картички става мода почти едновременно, когато това става и в Западна Европа, в края на 19 и началото на 20 век. Фамилията на княз Фердинанд се записва в историята именно с появата на първата коледна картичка от 1896 година. Направена е по повод приемането на православната вяра на престолонаследника Борис II. Отпечатана е в края на годината. След тази година картичката се отпечатва за всяка Коледа и се счита за първата коледна картичка, защото тогава хората са започнали да я считат за такава", разказа тя за неделното издание на "България сутрин".

Модата при картичките през годините

С началото на новия век популярни стават картичките, представящи битови сцени - със сурвакари и коледари, дори военни сцени.

"В началото на века на мода били ръчно изработените картички, като са използвани станиоли, различни моливи и други. В периода на войните стават интересни пощенските картички, именно войнишките. Картичка от 1910 година показва пощальон да подава писмо на жена и детенце. Самият пощальон съставил пожелание под формата на стихотворение за Нова година", каза още Бранкова за Bulgaria ON AIR.

По време на Балканската и Междусъюзническата война правителството е смятало, че войниците трябва да получават писма и картички от своите близки, за да поддържат бойния дух. Бранкова разказва, че е имало специални коли, които са разнасяли поща от коледни картички за войниците.

Картичките от Западна Европа са били много пищни и богато украсени, докато в България са разчитали на по-семпли модели и послания.

"При нас повече е било с библейски сцени. След 44-а година художници специално започват да рисуват картички с послания към децата, дори хумористични, използват се животни и коледни приказки. Тогава става масово производство на картички", посочи още Бранкова.

И днес, когато предстоят най-светлите дни в годината, картичките ни напомнят че истинската топлина се крие в жестовете, които правим един към друг.

Всеки от нас може да върне тази магия като зарадва близък не с дигитално съобщение, а с картичка, написана на ръка и изпратена от сърце.

