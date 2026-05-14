Най-голямата криза, пред която се е изправяла Евровизия - Израел

Всеки май десетки артисти, представляващи различни страни, се събират на арена, за да изпълняват високопарни, често нелепи и до голяма степен забавни песни за конкурса за песен на Евровизия.

Но през последните три години състезанието е засенчено от противоречия относно един от участниците: Израел.

Страната е обвинена в стартиране на кампания за манипулиране на вота, което е предизвикало критики преди финала в събота във Виена.

Данни, разкрити от The New York Times тази седмица, предполагат, че кампания на израелското правителство е могла "лесно" да повлияе на резултатите от миналогодишното състезание, по време на което израелският артист Ювал Рафаел, който е оцелял при атаката на 7 октомври, зае второ място и спечели публичния вот с голяма разлика - въпреки нарастващите критики към Израел и усещането за дълбока непопулярност.

Според доклада, израелското правителство е провело кампания, за да се опита да повлияе на гласовете, като е използвало онлайн реклами, застъпничество и политическо подстрекателство, насърчавайки хората да гласуват до 20 пъти - очевидна вратичка в системата за гласуване на конкурса.

Финансови документи, видени от The New York Times, показват, че Израел е похарчил най-малко 1 милион долара за маркетинг за Евровизия, включително известно финансиране от офиса "hasbara" за промоция в чужбина.

С израелското правителство е осъществен контакт за коментар.

Успехът на Израел в конкурса не е нищо ново. Страната е печелила конкурса четири пъти. И все пак критиците питат защо Израел е успял да спечели народния вот в страни като Испания, където населението е силно критично настроено към израелското правителство и войната му срещу Газа.

Пет държави, включително Испания и Ирландия, бойкотират тазгодишното състезание в знак на протест срещу участието на Израел. Европейският радио и телевизионен съюз (EBU), организаторите на конкурса, заобиколи гласуването за участието на Израел миналата година, като вместо това леко промени правилата, за да избегне всякакви подчертани изявления.

Съгласно новите правила, на радио- и телевизионните оператори и артистите е забранено да подкрепят кампании на трети страни, включително тези от правителствени агенции.

Реформите включват и по-малко максимален брой гласове на човек, ограничен до десет вместо 20.

Въпреки че саморекламата на Израел не е непременно против правилата, се твърди, че действията му са против духа на конкурса. EBU вече издаде официално предупреждение на израелския обществен радио- и телевизионен оператор Kan, след като участникът му публикува видеоклипове, инструктиращи феновете да "гласуват десет пъти за Израел" миналия уикенд.

"Използването на директен призив за действие за гласуване десет пъти за един изпълнител или песен също не е в съответствие с нашите правила, нито с духа на състезанието", написа в изявление директорът на конкурса Мартин Грийн, добавяйки, че дейността "не може да повлияе на общия резултат".

Израел отхвърли обвиненията в манипулация.

"Израел едва ли е единствената участваща страна, която третира Евровизия като PR възможност", написа Елад Симчайоф, европейският кореспондент на най-гледания новинарски канал в Израел, в предаването X. "Състезанието признава, че не са нарушени правила, целостта на гласуването е безкомпромисна. Системата е изградена на гласуване за държава, а не срещу нея... публиката гласува за Израел по собствена свободна воля."

Експерти от Евровизия обаче казват, че това е най-голямата криза, с която някога безгрижният конкурс се е сблъсквал.

"Това е най-големият политически бойкот на Евровизия досега", казва д-р Дийн Вулетич, историк, специализиран в конкурса за песен на Евровизия, пред The Times. "Пет телевизионни оператора бойкотират заради участието на Израел, но мисля, че конкурсът ще преодолее тези кризи. Държавите исторически са се оттегляли по различни причини, било то политически, финансови. След това са се връщали и Евровизия е преживяла всички подобни промени."

Докато Евровизия ще оцелее, участието на Израел е изложено на риск, отбелязва Вулетич. По-нататъшното му включване в конкурса зависи от това как ще се развие войната в региона, добави той, и от това как Европа ще предефинира отношенията си с Израел - особено след изборите в страната тази година.

Вътре в Израел също има спорове, които могат да повлияят на участието му в Евровизия. Израелският парламент прие на първо четене законопроект тази седмица, който може да ограничи съдържанието на обществения му оператор - включително ролята му в Евровизия.

В събота Израел ще бъде представен от френско-израелския певец Ноам Бетан, който е представил по-весела и по-оптимистична песен от предишните си участия - песен, за която критиците казват, че играе на сигурно. През последните две години Израел участва с песни, свързани с клането на Хамас от 7 октомври 2023 г.

По време на полуфиналите във вторник няколко протестиращи бяха отстранени от виенската зала Wiener Stadthalle, след като по време на изпълнението на Бетан се чуха скандирания "спрете геноцида".

Въпреки че Евровизия е създадена като неполитическо събитие за обединяване на континента, системата ѝ за гласуване е изкривена с ефекта на възнаграждаване на политически съюзи, които могат да изтласкат победителя на върха. Експертите казват, че постоянният фокус върху Израел - дори когато е негативен - може да наклони конкурса в негова полза.

"Хората, които искат да гласуват политически и да подкрепят Израел, са наистина мобилизирани зад израелското участие", казва Вулетич, докато тези, които са против участието му, или бойкотират конкурса, или разпределят гласовете си върху множество участия, което води до "концентрация на гласове за Израел".