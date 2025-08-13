IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Интернет връзката от Starlink е вече официално достъпна в Казахстан

Страната ще получи високоскоростен и надежден интернет

13.08.2025
От днес Starlink официално започва да предоставя услуги за спътников интернет на територията на Казахстан, предаде националната новинарска агенция Казинформ, позовавайки се на министерството на цифровото развитие, иновациите и въздушно-космическата промишленост в Астана.

Жителите на страната ще могат да получат достъп до високоскоростен и надежден интернет чрез мрежата нискоорбитални спътници на Starlink, принадлежаща на компанията SpaceX.

На 12 юни министерството на цифровото развитие и Starlink подписаха договор, според който компанията е задължена да съблюдава законодателството на Казахстан при оказването на услуги.

Технологията на Starlink осигурява стабилно включване дори в най-отдалечените и труднодостъпни райони, откривайки достъп до съвременни цифрови услуги за населението. / БТА

