Интернет връзката от Starlink е вече официално достъпна в Казахстан

От днес Starlink официално започва да предоставя услуги за спътников интернет на територията на Казахстан, предаде националната новинарска агенция Казинформ, позовавайки се на министерството на цифровото развитие, иновациите и въздушно-космическата промишленост в Астана.

Жителите на страната ще могат да получат достъп до високоскоростен и надежден интернет чрез мрежата нискоорбитални спътници на Starlink, принадлежаща на компанията SpaceX.

На 12 юни министерството на цифровото развитие и Starlink подписаха договор, според който компанията е задължена да съблюдава законодателството на Казахстан при оказването на услуги.

Технологията на Starlink осигурява стабилно включване дори в най-отдалечените и труднодостъпни райони, откривайки достъп до съвременни цифрови услуги за населението. / БТА