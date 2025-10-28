Мъск ще пренаписва историята на Древен Рим, използвайки ИИ

Независимо дали сравнява своята социална медийна платформа с бойно поле на Колизеум или предизвиква друг технологичен магнат на гладиаторски дуел, Илон Мъск отдавна ясно заявява очарованието си от древния световен ред.

Сега най-богатият човек в света, който някога се е наричал „Императорът на Марс“, казва, че „пренаписва учебниците по история“, като финансира нова ера на изследвания, основани на данни, в археологията, задвижвани от изкуствен интелект.

Мъск говори в петък на церемонията по награждаването на годишната награда Expandere Conscientiae Lumen в резиденцията на кмета на Рим, на Капитолийския хълм, където някога се е намирал Храмът на Юпитер, най-свещеното място в древен Рим. Единадесет гранта бяха отпуснати на иновативни археологически проекти, използващи цифрови технологии.

Инициативата, организирана от Американския институт за римска култура, има за цел да подобри разбирането на гръко-римската култура. Тазгодишната е финансирана с 1 милион долара от благотворителната фондация на Мъск, базирана в САЩ.

„Интересувам се от история и Рим представлява голяма част от историята на западната цивилизация“, каза Мъск чрез видеовръзка на церемонията. Той добави, че изкуственият интелект ще запълни празнините в знанията, като напише „нова историческа книга, базирана изцяло на древни материали и археология“.

Спечелилите проекти показаха, че технологията е много повече от писане на текстове. Един от тях използва усъвършенствани флотилии от дронове и фотограметрия, задвижвана от изкуствен интелект, за да заснеме висококачествени въздушни данни за гръко-римското наследство в Йордания - от величествените колонади на Джераш до римския амфитеатър в Аман - за да запази сложни архитектурни детайли, застрашени от загуба поради изменението на климата, в „зашеметяващи“ 3D модели.

Друга инициатива имаше за цел да реконструира веригите за доставки на древен Рим чрез анализ на геоложките „отпечатъци“ от пигменти, използвани във фреските на Помпей, града, погребан от Везувий през 79 г. сл. Хр., и чрез симулации на древни морски пътища, интегрирайки исторически метеорологични модели и данни за работата на корабите.

Пет от спечелилите проекти бяха италиански, а другите идваха от Мароко, Тунис и Албания.

Мъск, който през 2023 г. предизвика своя съперник технологичния милиардер Марк Зукърбърг на бой в клетка на древен обект в Италия, преди министърът на културата да заяви, че това няма как да се случи в Рим, беше обвинен във фашистки жест на митинг, посветен на втората встъпване в длъжност на президента Тръмп. Някои коментатори в X, платформата за социални медии на Мъск, настояваха, че това е „римски поздрав“.

Последните му коментари съвпадат с ерата на зараждащите се дигитални експерименти на италиански обекти на културното наследство.

В Неапол изследователи използват рентгенови изображения и компютърен софтуер, за да „развият дигитално“ римски папирус, карбонизиран в Херкуланум от изригването на Везувий. Проектът, който показа, че един текст е написан от епикурейския философ Филодем и разкрива местоположението на градинския гроб на Платон, получи 2 милиона евро от Мъск тази година.

В Помпей изследователи използват лазери, монтирани на дронове, инженерни симулации и 3D рендеринги, за да реконструират изгубените горни етажи и наблюдателни кули на древни куполи, използвани за наблюдение на звезди по време на банкети.

„Можем да реконструираме преживявания, пространства и социална динамика от онова време“, каза Габриел Цухтригел, генерален директор на археологическия парк в Помпей.

Марта Модоло, специалист по археология в областта на изкуствения интелект в Миланския университет, която анализира хиляди неолитни животински кости от централна Италия, заяви, че дигиталните технологии биха могли да съкратят времето за изследване от години на месеци и да намалят риска от човешка грешка.