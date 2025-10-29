Фалшиви мейли: AI може да напише много добър мейл на български

Все по-трудно става да разпознаем фалшивите мейли и да бъдем заблудени. Фалшивите имейли обикновено идват от държавни организации, куриерски фирми, банки. Те се познават се по езика - имат доста правописни грешки, граматика, домейнът е друг, идват от странен имейл, имат прикачени файлове, които са съмнителни или линкове.

По думите на експерта в в сферата на софтуерното тестване Митко Митев червената лампичка трябва да ни светни още като се види, че имейлът не е персонално предназначен за нас.

Каква е ролята на изкуствения интелект

В предаването “България сутрин” Митев категорично заяви, че AI може да напише много добър мейл на български, може да имитира стил на писане, много по-добре да персонализира. "Общите имейли могат да бъдат по-персонализирани и трудно да открием кои са фишинг", поясни експертът.

В ефира на Bulgaria ON AIR той посочи, че на фирмено ниво се прави филтър и може да се защитят всички имейли.

Друг вариант е създаване на черен лист - домейни, от които често получавате спам, да бъдат въведени, за да не получавате повече имейли от тях. Митев предупреди, че ако много вдигнете нивото на спам филтъра, може да отрежете полезни имейли, които искате да получите.

Софтуерното тестване се занимава с тестване на софтуерни продукти, като задачата е да докаже, че софтуерният продукт работи спрямо спецификацията, надежден е, бърз и сигурен. "В последно време се използва и AI, което доста ще промени професията ни през последните години", каза Митев.

