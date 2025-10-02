OpenAI със списък: Ето кои професии ще ни открадне ChatGPT

OpenAI представи нов инструмент за оценка на способностите на своите модели ChatGPT, наречен GDPval, който измерва колко добре ИИ се справя с „икономически ценни задачи от реалния свят“ в полето на 44 професии.

Целта е да се оцени потенциалът на моделите на базата на реални резултати, а не на догадки.

Според OpenAI „най-добрите съвременни модели вече се доближават до качеството на работа, извършвана от експерти в индустрията“.

Очертават се 44 професии, в които ИИ може да окаже най-голямо влияние върху продуктивността. Сред тях са тези на адвокати, фармацевти, частни детективи и служители в сферата на обслужването на клиенти. В изследването се дават конкретни примери за това как ИИ може да е полезен: финансовите анализатори могат да разчитат на него за анализ на конкурентната среда, медицинските сестри – за оценка на кожни лезии, а агентите по недвижими имоти – за създаване на маркетингови брошури.

В тестовете моделът Claude Opus 4.1 на Anthropic се представя най-добре, следван от GPT-5, който се отличава с точността си. По-мощната версия GPT-5-high достига резултати равни или по-добри от експертите в над 40% от задачите, докато GPT-4o - едва 13,7%.

OpenAI подчертава, че ИИ няма да замести изцяло човешкия труд, а ще подпомага хората в ежедневната им работа. Въпреки това, индустрията отдавна се стреми към автоматизация и намаляване на разходите, което поражда скептицизъм относно истинските цели на компаниите.

Въпреки впечатляващите резултати, ИИ инструментите все още имат проблеми – особено с халюцинациите и непредсказуемостта при по-дълги или комплексни задачи.

OpenAI признава, че „повечето работни места са нещо повече от сбор от добре дефинирани задачи“ и че ИИ засега е най-ефективен при повтарящи се и ясно специфицирани дейности, отбелязва Futurism.