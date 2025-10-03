IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
За първи път жена ще ръководи Англиканската църква

Великобритания назначи Сара Мълали за нов архиепископ на Кентърбъри

03.10.2025 | 20:55 ч.
Великобритания назначи Сара Мълали за нов архиепископ на Кентърбъри и това е първият път, когато жена става за водач на Църквата на Англия в 1400-годишната история на тази длъжност, предаде агенция Ройтерс.

Мълали също така става формалната ръководителка на около 85 милиона англиканци по целия свят. Назначаването на жена на такава позиция обаче увеличава риска за по-дълбоки богословски разделения с някои от по-консервативните клонове на църквата в африканските държави. 

Реформите, въведени преди 11 години, дадоха възможност на жена да заема поста и след като беше назначена за 106-и архиепископ на Кентърбъри, Мълали се превърна в лидер на една от последните области на британския обществен живот, ръководени традиционно от мъже. Но за англиканците по целия свят, около две трети от които живеят в страни като Нигерия, Кения и Уганда, назначаването на първата жена архиепископ може допълнително да подчертае оттласкването им от Църквата майка в Англия. 

Мълали, на 63 години, е бивша медицинска сестра, работила като главен медицински директор на Англия в началото на XXI век. Тя се застъпва за създаването на отворена и прозрачна култура в църквите, която позволява различия и несъгласия. „Има много общи черти между сестринството и това да си свещеник. Всичко е свързано с хората и с това да си до тях през най-трудните моменти в живота им“, каза тя веднъж пред пресата, припомня Ройтерс. 

Офисът на премиера Киър Стармър обяви решението с официалното съгласие на крал Чарлз. Като монарх Чарлз е глава на Англиканската църква, роля, установена през XVI век, когато крал Хенри VIII отделя Англия от Католическата църква. Англиканската църква е без лидер от миналия ноември, когато Джъстин Уелби подаде оставка заради скандал с прикриване на малтретиране на деца, припомня още Ройтерс.
Сара Мълали архиепископ на Кентъбъри Англиканската църква
