Токсичният въздух в Делхи разболява децата му

Токсичната мъгла, обгръщаща индийската столица Делхи, не щади никого, но децата ѝ плащат най-голямата цена от влошаващия се и повтарящ се проблем със замърсяването на града.

Никъде това не е по-очевидно, отколкото в педиатричните клиники. BBC посети едно такова заведение в Нойда, близо до Делхи - в препълнена чакалня пред лекарския кабинет, разтревожени родители стояха на опашка с деца, които кихаха, кашляха или се оплакваха от затруднено дишане.

Повечето започнаха да се разболяват през октомври, когато качеството на въздуха в столицата спадна до опасни нива и времето за чакане за лекарски преглед се удължи по-дълго от обичайното.

Токсичният въздух е повтарящ се проблем в Делхи и в части от Северна Индия през зимата. Няма само една причина за проблема, но комбинация от фактори като ниска скорост на вятъра, промишлени емисии, отработени газове от превозни средства, понижаване на температурите и сезонното изгаряне на стърнища от реколтата в съседните щати.

От последния месец индексът за качество на въздуха (AQI) в Делхи, който измерва различни видове замърсители, включително нивото на фини прахови частици PM2.5, които могат да запушат белите дробове - се колебае между 300 и 400. Това е повече от 20 пъти над препоръчаната от Световната здравна организация граница.

Показания над 400 засягат всички здрави хора и сериозно засягат тези със съществуващи заболявания, но високото излагане на PM2.5 засяга най-силно децата и възрастните хора.

В столицата много болници са наблюдавали приток на деца, които са болни поради негодния за дишане въздух, пише в репоржата си BBC.

Тези частици могат да повлияят на имунитета на детето, особено когато системата му все още се развива и клетките учат как да дават имунен отговор в ранните години“, каза д-р Шишир Бхатнагар, педиатър в клиниката в Нойда.

"Тези случаи са се увеличили десетократно през последните години. Според моя опит, ако обикновено виждам средно 20-30% от пациентите с такива оплаквания, този брой се увеличава до 50-70% по време на сезона на замърсяване", споделя педиатърът.

Всяка година правителството предприема спешни мерки - спиране на строителството, забрана на замърсяващи превозни средства - за ограничаване на смога. Тази година дори се опита засяване на облаци, за да се предизвика изкуствен дъжд, без успех.

Но нищо от това не помогна за облекчаване на кризата със замърсяването, която поражда безпокойство сред 20-милионното население на града - особено сред родителите на малки деца.

31-годишната Хушбу Бхарти казва, че потрепва всеки път, когато си спомни нощта на 13 ноември, когато е трябвало да закара едногодишната си дъщеря Самайра на спешното отделение.

"Спомням си как се събуди със силна кашлица, която я накара да повърне няколко пъти“, казва майката. Тя опита обичайните домашни средства, но нищо не помогна. В крайна сметка тя кара бебето в болницата посред нощ.

„По пътя Самайра не реагира на никого и на нищо. Беше много необичайно за нея, тя е бабливо дете. Дори не искаше да си вдигне глава. Това беше най-лошият момент в живота ми.“

В болницата малкото дете беше лекувано със силна стероидна инхалация и беше на кислородна поддръжка в продължение на два дни. По-късно й беше поставена диагноза пневмония.

Оттогава майката е постоянно на ръба - "дори да кашля само няколко пъти, аз се паникьосвам.“

Изследвания през годините подчертават опустошителното въздействие, което замърсяването на въздуха оказва върху малките деца по целия свят, което води до забавено развитие, по-слаб имунитет и по-ниски когнитивни способности.

Неотдавнашно проучване на Университета в Кеймбридж, включващо данни от почти 30 милиона души, също установи, че излагането на определени замърсители е свързано с по-висок риск от развитие на различни видове деменция, включително болестта на Алцхаймер.

Тези нарастващи рискове накараха много родители да обмислят да се преместят от Делхи.

Засега Делхи е предприел мерки за ограничаване на излагането на децата на замърсяване - отлага спортовете на открито и пренасочва началните класове към хибриден режим.

Сравнително привилегированите ще се възползват от това, но за стотици хиляди икономически слаби деца, родени в семейства от работническата класа и живеещи край пътя или в бедняшки квартали, "натискът върху белите им дробове е огромен“, споделя пулмолог от Керала.

Животът в тесни домове ги излага и на по-голямо замърсяване от горива за готвене, трафик и лоша вентилация. А токсичният въздух на открито влошава нещата.

"Тези деца са постоянно изложени на високи степени на замърсяване, така че белодробните им защитни системи са намалени. Ако не лекувате такива детски инфекции, това може да причини трайно увреждане на белите дробове“, казва пулмологът.

Той посочва, че няколко проучвания показват как ранните детски инфекции, причинени от излагането на "незрели бели дробове“ на замърсяване на въздуха, могат да доведат до хронична обструктивна болест (ХОББ) на дихателните пътища в зряла възраст, подобно на това, което се наблюдава сред пушачите.

Но родителите се питат колко дълго могат да държат децата затворени на закрито.