Now is Your Run: Смартчасовникът за професионални бегачи WATCH GT Runner 2 ще бъде звездата на премиерата на нови продукти на Huawei в Мадрид

На 26 февруари 2026 г. в Мадрид, Испания, Huawei ще представи официално новите си иновативни продукти. В центъра на премиерата стои слоганът „Now is Your Run“. Тя ще оживее чрез широка гама от авангардни технологии, сред които се откроява завръщането на професионалния смартчасовник за бягане – HUAWEI WATCH GT Runner 2. Гостите на събитието ще се потопят в ново измерение при умните носими устройства, смартфони, слушалки и таблети. Иновациите в спорта, здравето, професионалната фотография и интелигентните екосистеми поставят нов стандарт за това какво е възможно днес.

Сред водещите акценти на премиерата е новият HUAWEI WATCH GT Runner 2. Това е професионален часовник за бягане, създаден в сътрудничество с легендата на маратонското бягане Елиуд Кипчоге и неговия елитен отбор. След пет години целенасочени изследвания и разработки Huawei официално отбелязва мощно завръщане в сегмента на професионалните смартчасовници за бягане. Новият модел е разработен, за да изведе подготовката на бегачите на следващо ниво. Той предлага значително подобрени функции за бягане, включително професионален маратонски режим, ултрапрецизно GPS позициониране, усъвършенствано физиологично проследяване и научно базирани тренировъчни алгоритми. Умният часовник напълно отговаря на изискванията на елитните състезатели, но същевременно е достъпен за любителите бегачи. HUAWEI WATCH GT Runner 2 е най-амбициозната стъпка на Huawei в професионалния бегачески сегмент до момента.

Ефективно партньорство с жива легенда

В основата на този пробив стои знаково сътрудничество между Huawei и световно признатата легенда на маратонското бягане Елиуд Кипчоге, считан за един от най-великите бегачи в историята. Като официален технологичен партньор на dsm-firmenich Running Team, Huawei използва несравнимия опит на Кипчоге. Неговите световни рекорди, олимпийски триумфи и историческото му маратонско постижение под два часа дават възможност този безценен практически опит да бъде интегриран директно в разработката на продукта. От стабилността на темпото и точността на маршрутите в сложни условия до прецизното проследяване на сърдечния ритъм, вариабилността му (HRV), съня, умората и натоварването – партньорството гарантира, че смартчасовникът е разработен и усъвършенстван на база реална професионална практика.

Тази дълбока интеграция на опита на елитни атлети и най-съвременните технологии позволява на Huawei да разшири границите на точността, комфорта, издръжливостта на батерията и интелигентността на алгоритмите. Това е повече от бранд партньорство, то е истински креативен обмен между водещи бегачи и инженерите на Huawei. Този процес превръща изискванията на професионалната подготовка в реални иновации за бегачи по целия свят. Благодарение на това сътрудничество носимите устройства на Huawei постигат нов пробив в областта на професионалното бягане.

От пазарен лидер до иноватор в професионалното бягане

Смелият подход на Huawei в сегмента на професионалното бягане стъпва на доказаното лидерство на компанията на глобалния пазар на носими устройства. През 2025 г. Huawei постига пазарен дял №1 в индустрията, с над 200 милиона продажби на носими устройства в световен мащаб към средата на годината . С разнообразното си продуктово портфолио, от фитнес гривни за ежедневна употреба до усъвършенствани часовници за проследяване на здравни показатели, Huawei безспорно се утвърди като лидер в технологиите за здравословен начин на живот и спорт, ползващ се с високо доверие от своите потребители.

Със завръщането си в сегмента на часовници за елитни бегачи след пет години, Huawei комбинира опит, мащаб и иновации, за да предложи ново ниво на технологии за професионалното бягане. С подкрепата на над 100 елитни бегачи, водеща точност на данните и усъвършенствани модели за оценка на умората и спортното представяне, този продукт от ново поколение задава нов стандарт в технологиите за професионално бягане.

Освен него, събитието в Мадрид ще представи впечатляваща селекция от нови продукти – от носими смарт устройства до персонални аудио решения.