Как лесно да открием перфектните модни находки за лятото и пролетта?

Времето през май и юни се лута между приказни слънчеви дни, които ни примамват навън, и дъждовни следобедни бури, както подобава на пролетта. Тази динамика се отразява и на начина, по който изглеждат хората навън – от такива, които продължават да ходят с топли якета, до такива, които са готови за лятото и залагат на къси ръкави. Факт е обаче, че пролетта носи повече вдъхновение и дори у нас, където традиционно хората носят повече тъмни нюанси, виждаме повече свежест по улиците.

И не говоря само за прекрасните цветове на пролетта, а и за желанието ни да изглеждаме по-добре, да носим нещо свежо, красиво и модерно. В модата тенденциите се преплитат – от минималистични визии, познати ни от 90-те, като роклите тип „потник“, до цветни кожени якета и асиметрични модели. А всичко това е допълнено с щипка носталгия към края на 90-те и началото на 2000-те години в лицето на очилата без рамки, както и тесните правоъгълни рамки за малко по-edgy визия.

Уличната мода ни дава още повече възможности да се развихрим този сезон, съчетавайки материи, цветове и модели по по-смел и креативен начин. Вдъхновение можете да получите от всеки, когото срещнете, но невинаги имате възможност да попитате откъде е дадена дреха и да откриете сходен модел. Ако напишете в търсачка „виненочервено кожено яке“ например, ще ви излязат куп модели, но не и вталеното такова, което сте видели да носи момиче в метрото или на случайна витрина в движение, особено пък съчетано с перфектните очила. В такива моменти на помощ идва функцията Circle to Search: Find the Look в смартфона Galaxy S26 Ultra.

За част от потребителите тази функция със сигурност не е нова. За онези, които не я познават – тя дава лесна възможност просто да маркирате елемент на дисплея, а търсачката да се погрижи да ви намери същия в различни линкове в мрежата. По-интересното, което видяхме и с излизането на Galaxy S26 Ultra на пазара, е, че сега Circle to Search работи много по-комплексно. Тя вече може да търси не само един елемент, а комбинация от такива, т.е. цяла визия.

Може би един от най-лесните и удобни начини за търсене на вдъхновение за модни находки и тенденции за различните сезони е през социалните мрежи. Понякога съвсем неусетно попадаме на страхотна визия в Instagram или пък търсим нещо по-интересно в Pinterest.

В такива ситуации е достатъчно просто да задържим Home бутона на Galaxy S26 Ultra, за да активираме Circle to Search: Find the Look. След това просто ограждаме визията, която ни е харесала. Оттук насетне търсачката и изкуственият интелект обединяват усилия и могат да ни покажат други сайтове, в които има същата комбинация от дрехи и аксесоари, включително да търсят подобни дрехи, но не конкретно тези от кадъра. Вторият вариант е чудесен, тъй като невинаги можем да си позволим скъпа маркова риза, но пък можем да намерим по-достъпен вариант, който максимално се доближава до нея като стил и излъчване.

Магията на подобрения Circle to Search е в това, че дава точни съвпадения с функцията Find the look и предлага линкове към места, от които можем да се сдобием с конкретния продукт. Изкуственият интелект пък умело обобщава каква визия сме харесали.

Едно от големите предимства на новия Galaxy S26 Ultra е функцията му Privacy Display, която затъмнява дисплея за околните, но пък вие можете да виждате съвсем ясно какво става на екрана ви. Това може да се окаже особено полезно, когато търсите визията на конкретен човек, но не искате околните да разберат. Тази първа по рода си технология в смартфоните всъщност може да се окаже добър съюзник в търсенето на модни находки.

За да направите добра снимка в движение, също така ви трябва достатъчно добра камера, понякога дори такава с прецизно приближение. И тук Galaxy S26 Ultra се оказва добър инструмент в ръцете на човек, търсещ вдъхновение от всичко и всички наоколо. От години Samsung залага на изключителни снимки при ниска осветеност в рамките на т. нар. Nightography режим. За търсачите на модни находки това означава, че можете да търсите дори визии, които сте видели в нощен клуб или на вечерно събитие. Кадрите със смартфона са толкова ясни и без визуален шум, че без проблем ще намерите всяка комбинация от дрехи и аксесоари, която заснемете, включително на концерт.

Днес потребителите имат щастието да използват смартфона си по много и различни начини, включително да черпят вдъхновение за модни находки, да откриват точните за тях неща, и то с безкрайното удобство на едно натискане на екрана. От години Samsung работи в тясно партньорство с Google, в резултат на което можем да видим подобни улеснения като Circle to Search на Galaxy устройствата на технологичния гигант.

Понякога перфектната визия е съвсем лесно постижима. Достатъчно е да имате точния смартфон (лек и тънък като Galaxy S26 Ultra) и точните инструменти за това. Вдъхновението и въображението остават за вас.