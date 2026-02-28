НАСА призна грешка: Променя плановете за кацане на Луната

НАСА обяви сериозно преструктуриране на лунната си програма "Артемис" ("Артемида"), признавайки, че плановете ѝ за кацане на хора на Луната са били погрешни, но настоявайки, че новият ѝ подход в крайна сметка ще ускори целта на Америка да "постигне почти невъзможното".

"Смелият" ремонт, обявен от новия администратор на НАСА Джаред Айзъкман, ще добави допълнителна мисия, като "Артемис III" - планирана за 2027 г. - ще бъде пренастроена от кацане с екипаж на повърхността към тренировъчна мисия, която първо ще тества спускаемите апарати в лунна орбита.

След това ще агенцията ще се опита да изпрати хора на повърхността през 2028 г. - вероятно два пъти годишно.

"Всички са съгласни, че това е единственият път напред. Те знаят, че така НАСА променя света и знаят, че така НАСА ще го направи отново", каза Айзъкман.

Той призна дългогодишните опасения, че техническите сложности, проблемите с управлението на риска и производствените предизвикателства причиняват дългогодишни забавяния между мисиите.

Новият подход ще се основава на уроците от програмата "Аполо", която за първи път доведе хората до Луната през 1969 г., и ще доведе до по-безопасен и по-постижим ритъм на полета, увери той.

"Влизате в добър ритъм, изстрелвайки с по-голяма честота. Изграждате тази мускулна памет", добави Айзъкман. "Просто има правилен и грешен начин да се подходи към това. Изстрелването на всеки три години просто не е рецепта за успех... имаме нужда от способността да връщаме астронавтите отново на Луната, не само заради знамето и скалите, но и за да изградим това трайно присъствие. Водим тези дискусии от дълго време. Никой в ​​НАСА не е забравил учебниците си по история. Те знаеха как да направят това, имаха подобни планове отдавна, сега ние ги прилагаме на практика."

Програмата "Артемис" е част от визията на президента Тръмп за "златен век на изследванията и откритията". Тя има за цел не само да върне хората на Луната за първи път от 1972 г. насам, но и да изгради устойчиво, дългосрочно присъствие там, с цел редовно изпращане на мисии за създаване на изследователски бази и тестване на технологиите и методологиите за евентуално изпращане на хора на Марс.

Обявената "космическа надпревара" с Китай за изпращане на хора до южния полюс на Луната допринесе за ускоряване на графика.

Но минаха повече от три години от изстрелването на "Артемис I" - безпилотна тестова мисия, целяща да докаже възможностите на ракетата и капсулата с екипаж в лунна орбита.

"Артемис II", която трябва да прелети екипаж около Луната в десетдневна мисия за шейкдаун, все още е в режим на подготовка, след като миналата седмица на стартовата площадка се появиха течове на хелий. Тази мисия вече може да стартира през април или може да бъде отложена допълнително, ако техническите поправки изискват повече време.

Съгласно "стабилния" нов дългосрочен план на Айзъкман, цикълът на забавяне ще бъде прекъснат чрез възстановяване на работната сила на НАСА, за да се поеме по-голямата част от работата вътрешно, затягане на съвместната работа на агенцията с индустриалните партньори и стандартизиране на дизайна на превозните средства.

Добавянето на допълнителния тестов полет през следващата година ще позволи тестова среща и скачване с един или и двата търговски спускаеми модула от частните космически компании SpaceX и Blue Origin, тестове в космоса на скачените превозни средства и интегрирана проверка на животоподдържащите, комуникационните и задвижващите системи.

Това би могло също така да предостави възможност на астронавтите да тестват в космоса скафандрите, необходими за оцеляването им извън превозните им средства на Луната.

Заместник-администраторът на НАСА, Амит Кшатрия, заяви, че Екипажът на "Артемис II", очакващ изстрелването - и техните колеги - бяха съгласни с новия подход, който щеше да добави и ускори възможностите за космически полети.

"Това е и за тях", добави той. "Когато се качат на тази ракета, трябва да знаят, че това е част от план, който ще проработи."