От 0 км до маратон с Huawei Watch GT Runner 2

Като човек, скъсал менискус преди година и родил две деца преди три месеца, завръщането ми към бягането не е лека задача, особено в съчетание с постоянната умора от недоспиването. Спортът все пак винаги е бил важна част от живота ми и начина, по който се разтоварвам физически и психически от натрупаното напрежение. Затова първите ми бегачески стъпки обратно в парка са особен вид предизвикателство, но и източник на истинска радост след цели 12 месеца далеч от активния спорт. За да се случи всичко това, имам наистина добър помощник в лицето на новия умен часовник Huawei Watch GT Runner 2, който имах шанса да тествам в последните седмици. Трябва да призная, че без него трудно бих се адаптирала лесно към новия си режим, така че ще използвам следващите редове, за да споделя повече за това как технологиите могат да те вдигнат отново на крака, помагайки ти по изключително лесен и интуитивен начин.

Първо впечатление

Още при първата среща с Huawei Watch GT Runner 2 го свързах с телефона през приложението Huawei Health, в което се трупат събраните статистики за ключовите здравни и фитнес показатели. Часовникът изненадва приятно, тъй като е по-компактен от своя предшественик и пасва добре дори на по-тънки китки като моята, т.е. е подходящ както за жени, така и за мъже. Устройството е с титанов корпус, тежи едва 34,5 грама без каишката и има покритие с второ поколение Kunlun Glass, което се ползва в премиум смартфони. Последното означава, че часовникът е по-устойчив на надрасквания и изпускания, а това е ключово за устройство за спорт. Дебелината на Watch GT Runner 2 е 10,7 милиметра, така че не стои грубо на ръката дори и на дамите. Дизайнът е ергономичен и приятно извит.

Едно от основните му предимства за хора с тънки китки е каишката. Тя е изработена от вълна, а материята е с 25% по-дишаща спрямо тази на предходния модел. Ключовото предимство е, че каишката е с лепящ се механизъм на закопчаване, така че дори хората с тънки китки могат да го напаснат перфектно по ръката си. Това пък гарантира, че сензорите от долната страна на устройството ще измерват много по-точно всички показатели, защото няма да има разместване. В кутията ще откриете още една каишка, която е по-подходяща за спорт, тъй като е силиконова и се мие лесно. Изборът на каишки е ключов, защото при бягане е особено важно часовникът да стои стабилно на ръката, да не подскача и да не се върти – както от гледна точка на удобство, така и от гледна точка на прецизността на измерване.

Обратно към бягането

Обичайният ми маршрут за бягане изисква да вляза в парка през подлез, в който старият ми часовник губеше обхват. Преди се налагаше да чакам по няколко минути, докато часовникът успее да ме локализира, след като изляза от подлеза, въпреки че се намирам в центъра на София.

С Huawei Watch GT Runner 2 нямам този проблем. Часовникът успява бързо да открие къде точно се намирам, включително успява да ме локализира дори на места, където пътеките са по-тесни, има тунели, подлези и установяването на позицията е доста по-сложно. Това е предимство за повечето спортове на открито, които изискват проследяване на маршрута, и е от съществено значение за трейл бегачите. За да се справи с предизвикателствата на локализирането, Huawei е актуализирала системата от антени в часовника и новият Runner може да позиционира много по-прецизно от предшественика си, като предлага и независима навигация. Така се решава проблемът с точното определяне на мястото на бягане, пробяганата дистанция и ключовия показател за темпото, който следите активно по време на състезания.

Ако забравите да включите режима за бягане, часовникът веднага разпознава, че сте започнали тренировка и сам предлага да активира запис. Както бягането, така и другите тренировъчни режими работят на български език, с единственото условие и телефонът ви да е с настройки на български.

От 0 до маратон

Основното предимство на Huawei Watch GT Runner 2 е, че е часовник за бегачи с различна подготовка. Може да го ползвате като напълно начинаещ и да се възползвате от купищата му полезни функции – от проследяването на качеството на съня до следенето на емоционалното състояние и нивото на тренировките. Същевременно той предлага и функции за онези, които търсят повече от базови опции и искат да подобрят представянето си при бягане, като се опират на достатъчно прецизна и научно обоснована информация.

Всеки начинаещ бегач знае, че няма как сложи часовника и маратонките и просто да пробяга първите си 5 км безпроблемно, особено ако е бил обездвижен повече време. Часовникът обаче поддържа различни курсове и планове за бягане. Предварително зададените са общо 13, а в началото се започва с такъв, редуващ ходене и бягане. След време спокойно може да се премине към леко бягане, бягане за изгаряне на калории и дори към HIIT бягане. Един от най-полезните планове е за аеробна издръжливост, който помага за увеличаването на издръжливостта при по-дълги бягания. Страхотното тук е, че е добавено като курс и не се налага сами да следите дали се намирате във втора зона на пулса. Вместо това часовникът ви сигнализира и можете да коригирате темпото си.

Ако имате желание да пробягате маратон, то Runner 2 е незаменим инструмент в постигането на тази цел. Още повече, че е разработен в съвместно сътрудничество с легендата на маратонското бягане Елиуд Кипчоге. Компанията е добавила специален виртуален гид, даващ насоки, като можете да изберете дали те да са базирани на пулса или на темпото ви. Ако ви е първи маратон, то е по-добре да следите какво подсказва сърдечният ви ритъм, за да не прекалите с усилията. Часовникът може да ви подсказва кога е време да пиете вода или енергийни гелове на база на личното ви представяне. Тук нивото на персонализация е голямо. Подготовката за маратон изисква много повече от бягане, така че часовникът дава добри насоки за интервални и други тренировки.

За дългите бягания можете да включите виртуален пейсър, така че да не губите темпо. Той е полезен и по време на състезания, където няма пейсъри, по които да се ориентирате.

След всяка тренировка часовникът може да изчисли колко време е необходимо за възстановяване. В Huawei Health имате опция да ползвате вече готови тренировъчни планове или да създадете свой, което е от полза на онези, които са по-напреднали. Можете сами да зададете целите си и да следите по дни какво и как трябва да правите. Приложението дава подробности за същината и статистиките от всяка тренировка и защо е важна тя. По-интересното е, че има дни, в които не просто ще трябва да пробягате определени километри, а според плана ще трябва да включвате и други тренировки – режим, който рядко виждаме при други часовници.

Същевременно, когато натрупате няколко бягания, Runner 2 може да ви даде реалистична представа за колко време можете да пробягате 5, 10 км, полумаратон или цял маратон. Сред полезните метрики на Runner 2 е т. нар. Running power, която показва с каква скорост изразходвате енергия при бягане.



При опитите за пробягване на маратон не са важни само броят километри седмично, но и справянето с момента, известен като „удряне в стената“, когато мозъкът вече казва, че не може повече, но тялото все пак има още сили да продължи. Истински добрите бегачи успяват да преодолеят този момент. Той обаче е свързан с т. нар. лактатен праг, който може да бъде подобрен чрез тренировки, а не със силна воля. В приложението можете да видите какъв е вашият праг и да следите как той се увеличава с времето, така че да сте сигурни, че когато дойде денят на маратона, сблъсъкът със стената може да бъде избегнат. Специални цветни рингове пък показват какво е нивото на наситеност на кислород в кръвта.

Събирането на толкова метрики помага за създаването на Индекса на способността за бягане, както и показва колко интензивни са били тренировките.

При умерена употреба батерията на Huawei Watch GT Runner 2 издържа 14 дни. А ако се готвите за маратон, можете да сте сигурни, че часовникът може да издържи 32 часа активна употреба, което се равнява на около 5 маратона. Последното със сигурност ще зарадва любителите на ултрамаратони, на състезания от типа „Витоша 100“, на които няма да се налага да мислят за батерията след определен час. За феновете на Strava – часовникът работи с приложението, както и с редица други, включително Naviki и URUNN, като е съвместим и с Android, и с iOS.

Фокус върху сърцето

Много от активните бегачи прибягват до специални колани, които поставят под гърдите си, за да следят по-подробно пулса си по време на тренировка. Сега Huawei твърди, че е подобрила измерването на сърдечния ритъм на Watch GT Runner 2, което предполага, че може да не се ползват колани за получаване на детайлна информация. Освен това часовникът може да прави ЕКГ, да откриват артериална ригидност и да открива аритмии. Всичко това е част от фокуса на Huawei върху здравните показатели през последните години.

Плащания

Отвъд тренировките устройството предлага и редица други удобства, в това число и опция за плащания с дигиталния портфейл Curve Pay в Европа. Функцията вече работи и в България и е активна на носими умни устройства на Huawei, позволявайки директни плащания с докосване. Във видеото можете да видите как да настроите NFC плащанията на часовника:

3, 2, 1, старт

Huawei Watch GT Runner 2 е удобен и изключително умен часовник за бегачи. Той се предлага в черно и в два други интересни цвята – тъмносин и преливащ се бял с оранжев за онези, които търсят по-закачлив вариант. Цената му е 399 евро, а срещу нея получавате издръжливо устройство, което персонализира тренировките спрямо личното ви представяне и може да ви отведе напред към изпълнението на личните ви спортни цели.