Как устройствата увреждат психиката и мозъка ни?

Устройствата са постоянно с нас в ежедневието, но проблемът се задълбочава, че техниката е пред очините и вечер у дома. А прекомерното използване на екрани води до дигитална деменция.

По думите на невролога проф. Пенко Шотеков "дигиталната деменция" все още е само термин, а не болест - прекомерно използване на различни дигитални устройства, което води до различни промени в психиката на човека, във функциите на мозъка, може да има и усложнения от страна на опорно-двигателния апарат.

"Установено е, че в САЩ 7 часа средно на ден жителите стоят пред такива екрани", отбеляза проф. Шотеков, като подчерта, че пасивното приемане на информация води до промени в когнитивните функции.

По думите му това не се отнася за хора, чиято работа е свързана с дигитални устройства, защото тогава те активно приемат информация и я преработват.

Какви са препоръките?

Той препоръчва 45 минути работа на компютър, 15 минути почивка, но отбеляза, че никой не го спазва.

"Хубаво е хората, които работят на компютър, поне на 1 час да стават и малко да се раздвижват, да вършат друга работа 10-15 минути", заяви проф. Шотеков пред Bulgaria ON AIR.

Неврологът обясни, че при деменцията нервните клетки се унищожават заради съдова или дегенеративна причина, докато при "дигиталната деменция" - информацията не се усвоява и не се трупа в паметта, което води до нарушена памет, внимание и загуба на умения.

Според него хората стават асоциални и не могат да контактуват нормално, като най-опасно е за малките деца и учениците.

Специалистът цитира проучване, според което хората, които пасивно гледат телевизия развиват обикновена деменция по-бързо, от тези, които работят на компютър.

Проф. Шотеков съветва хората да тренират мозъка си с четене на книги, решаване на ребуси, судоку, групи по интереси.

"Почивката за мозъка е сънят. Тогава информацията, която я е усвоил, я преработва и я складира в своя архив - дългосрочната памет. Всички хора с дигитална деменция имат нарушен сън", уточни той.

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