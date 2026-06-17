Функцията Find the Look в серията Galaxy S26 прави жените щастливи

Вечер. Чаша вино. Любимото ми място на дивана и онези „само пет минути“, които неусетно се превръщат в поне час скролване из Instagram и Pinterest. Познато ли ви е? Снимка след снимка, визия след визия, и така неусетно съм набелязала поне десет стилни находки, които знам, че трябва да имам.

А вдъхновението може да изскочи отвсякъде – от снимка на червения килим, от случайно видео в социалните мрежи или от перфектно подбран летен аутфит в нечий профил. Да харесам дадена визия никога не е било трудно. Истинското предизвикателство започва след това – как да открия абсолютно всичко от визията, която съм харесала? Шапката, слънчевите очила, роклята, сакото, обувките, чантата, бижутата...

Доскоро това означаваше да правя десетки скрийншоти, да се ровя безкрайно из онлайн магазини и всичко това се измерваше в минути загубено време, докато открия всяка отделна част от визията. А резултатът невинаги беше успешен. Именно затова една от функциите, които най-силно ме впечатлиха в серията Galaxy S26 на Samsung, е новото подобрение Find the Look към Circle to Search with Google.

С нея изборът вече не е просто по-лесен. Той е почти мигновен.

Как? Много просто.

С Find the Look става така: докато разглеждам Instagram, Pinterest или пък гледам видео в YouTube и изскочи визия, която искам да пресъздам от глава до пети, са ми нужни не повече от няколко секунди, за да видя всички елементи на едно място.

Достатъчно е да задържа Home бутона и да активирам Circle to Search – позната функция за потребителите на Samsung.

След като оградя визията, която ми е харесала, новото допълнение Find the Look анализира изображението и почти моментално показва отделните елементи от аутфита, както и линкове откъде могат да бъдат закупени.

Така функцията ми предлага наготово сайтове, от които мога да се сдобия с всички харесани артикули, и слага край на досадното бълване на скрийншоти, както и на вечно препълнената галерия със снимки на всякакви визии, дрехи, аксесоари и обувки.

Функцията Circle to Search: Find the Look е приложима дори, докато гледам видео. Не е необходимо да правя нищо повече от това да задържа Home бутона, за да оградя имиджа, който ми харесва. Именно тук Samsung Galaxy S26 печели сериозни точки пред всяка жена, която обича модата, следи тенденциите и различните визии.

С модел от серията Galaxy S26 вече можем не просто да черпим вдъхновение, а да превръщаме всяко модно желание в реалност още в момента, в който го видим.

Тази подобрена функция може да се използва не само за удоволствие, но и когато трябва да подберем подходящи дрехи и обувки за всеки член от семейството. Когато децата имат представление в детската градина или в училище и набележим модели, които ще им паснат идеално, това е функцията, която ще ни спести много излишно време в търсене из различни сайтове.

Circle to Search Find the Look далеч не е единственото предимство на моделите от серията Galaxy S26.

Заслужава си да обърнем внимание и на още няколко елемента като дизайн, дисплей, AI функции и камери.

Вижте ги в материала тук