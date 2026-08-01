Лидерите на 22 държави от ЕС искат спешни преговори заради кризата в Сеута

Лидерите на 22 държави членки на Европейския съюз, сред които италианският министър-председател Джорджа Мелони и германският канцлер Фридрих Мерц, настояха днес за провеждането на спешна видеоконференция след нахлуването на хиляди мигранти в испанския анклав Сеута на северноафриканското крайбрежие, предаде Франс прес.

"Не можем да допуснем масово и неконтролируемо преминаване на границите, превръщането на миграцията в оръжие или други хибридни заплахи, които създават погрешното впечатление, че е възможно да се влезе нелегално в Европейския съюз. Друга погрешна представа е, че същото нелегално влизане може да се превърне в напълно законно право на пребиваване", заявиха лидерите на 22-те страни в отворено писмо до ирландското председателство на Съвета на ЕС, до председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

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"Събитията през последните няколко дни изискват координиран и незабавен отговор на европейско равнище", посочват още лидерите.

Писмото е подписано от лидерите на България, Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Хърватия, Чехия и Швеция, пише европейската версия на изданието "Политико".

По повод писмото на 22-те държави членки испанският министър-председател Педро Санчес ги обвини, че са действали по време на кризата в Сеута, водени от "предразсъдъци, фалшиви новини, невежество или политически интереси".

Той определя реакцията им спрямо миграционната ситуация в испанския автономен град като "егоистична, разединяваща и незаконна".