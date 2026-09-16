Облачните технологии в публичната администрация - повече възможности без загуба на контрол върху данните

Дигитализацията на публичната администрация отдавна не се изчерпва с електронните услуги за гражданите. Все по-голяма част от ежедневната работа на институциите също се премества в дигитална среда: документи, вътрешна комуникация, срещи, съвместна работа между различни звена и обмен на информация. Това поставя нов въпрос. Как администрацията да използва удобството на съвременните облачни технологии, без да губи контрол върху данните си и без да става прекалено зависима от един технологичен доставчик?

Именно към решаването на този проблем е насочен Workspace by STACKIT – модерна облачна работна среда, защитена чрез европейски стандарти и сигурна инфраструктура и предназначена както за бизнеса, така и за публичния сектор.

Продуктът е изграден на принципа Secure-by-Design и е разработен в партньорство между компаниите от Schwarz Group и Google. Тази суверенна платформа за продуктивност съчетава производителността и мащабируемостта на водещ облачен доставчик с нивото на контрол върху данните, изисквано от германската Федерална служба за сигурност на информационните технологии (BSI). Платформата функционира като модерна работна среда, която предоставя на служителите гъвкавост в начина на работа, като в същото време осигурява на ИТ екипа административен контрол върху хибридната инфраструктура.

Данните на гражданите под европейски контрол

За публичната администрация защитата на информацията има особена тежест. Институциите ежедневно обработват лични данни на граждани и организации, административни документи, финансова информация и вътрешна кореспонденция. Затова е важно не само къде физически се съхраняват данните, а и кой може да ги прочете и кой контролира ключовете за достъп до тях.

Workspace by STACKIT е разработен с оглед на европейските изисквания за защита на данните, включително Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). STACKIT управлява центрове за данни в Германия и Австрия, които в контекста на Workspace by STACKIT се използват за съхранение и управление на ключовете за криптиране, а не за обработка на клиентски данни.

Една от ключовите технологии в решението е криптирането от страна на клиента. Чувствителната информация се криптира още на устройството на потребителя, преди да бъде изпратена към облачната платформа. Ключовете, с които тя може да бъде разчетена, се управляват от STACKIT в Германия. Така доставчикът на основната платформа няма ключовете, необходими за прочитане на защитеното съдържание.

Тази архитектура е важна и във връзка с американски закони като CLOUD Act и FISA 702. При защитените по този начин данни чувствителното съдържание остава криптирано, а ключовете са под европейска юрисдикция. За публичните институции това осигурява допълнително ниво на защита и строг контрол върху информацията, с която се работи в дигиталната работна среда, като имейли, документи, електронни таблици и друго съдържание в Workspace, но не и върху данни за граждани или данни, свързани с публичната инфраструктура.

Изборът на доставчик е и дългосрочно бюджетно решение

Друг важен въпрос за публичния сектор е дългосрочната зависимост от един технологичен доставчик. Една система може да бъде удобна и икономически изгодна при внедряването си, но след години смяната ѝ да се окаже сложна и скъпа. Натрупват се лицензи, интеграции, обучение на служителите и специфични работни процеси. Ако доставчикът промени цените или условията си, възможностите за реакция вече са ограничени.

Ето и един показателен пример от Германия. Според публикация на германската медия WELT* провинция Бавария е изразходвала над 258 млн. евро за продукти и услуги на Microsoft между 2020 и 2025 г., а за 2026 и 2027 г. са предвидени още около 102 млн. евро. Така общата сума за осем години достига приблизително 360 млн. евро. Разходите само за Microsoft 365 са нараснали от 8,8 млн. евро през 2020 г. до 18,3 млн. евро през 2025 г. В тази сума не са включени разходите на баварските общини.

В Германия случаят предизвика дебат за зависимостта на публичната администрация от големите технологични компании. Той показва, че свободата да смениш доставчика не е само технически въпрос. Той има пряко отношение към бъдещите бюджети и свободата на институциите сами да определят развитието на своите системи.

Workspace by STACKIT залага на отворени формати и преносимост на данните, така че да се намали рискът информацията и работните процеси на организацията да останат трайно обвързани с една технологична екосистема.

В крайна сметка дигиталният суверенитет не означава отказ от глобалните технологии. Той означава публичната администрация да може да се възползва от тях, без да губи свободата сама да определя дигиталното си бъдеще.

*Бавария плаща около 360 милиона евро на Microsoft – WELT