The Frame и The Frame Pro – как добрите технологии винаги се вписват добре в дома

През 2026 г. тенденциите в интериорния дизайн се лутат между използването на повече дърво, загърбване на крайния минимализъм от последните години и насочване към сдържани интериори с по-изчистени материи и въздействащи дълбоки цветове. Виждаме повече естествени материи и едноцветни тапицерии в актуалните мебели, а всичко това успешно се комбинира с актуалните нововъведения от технологичния свят, които ни заобикалят.

Същевременно светът на изкуството намира все повече допирни точки с технологиите. От години Samsung се стреми да интегрира своите умни телевизори по подходящ начин в интериора. Благодарение на това тези две тенденции се срещат по възможно най-добрия начин в лицето на телевизорите The Frame и The Frame Pro.

Телевизорът – все по-важен елемент в интериорния дизайн

В миналото телевизорите бяха възприемани предимно като устройство, което служи за информиране и развлечение, но през последните години той се превърна в съществена част от интериорния дизайн. The Frame и The Frame Pro са абсолютното свидетелство за това. Те разполагат с много тънка рамка, напомняща картина, което позволява да бъдат позиционирани елегантно в дома, без излишен визуален шум.

Samsung дава възможност за избор между различни рамки, така че всеки да избере подходяща за своя дом. Благодарение на това телевизорът не се натрапва, а прилича на картина. Тази опция за промяна на рамката е чудесна, защото The Frame може да се напасне на изцяло нов интериорен стил, ако собственикът му реши да промени визията на дома си след време. В този смисъл говорим за дългосрочна покупка.

Не на последно място The Frame и The Frame Pro не са типичните телевизори, които да монтирате с купища стърчащи кабели, а напротив. Чрез Wireless One Connect Samsung дава възможност за скриване на всички кабели, така че телевизорът да заприлича максимално на картина. Страхотната симбиоза между дизайна, личния вкус и минимализма е това, което отличава The Frame на пазара.

Среща на изкуството и технологията

Само допреди десетилетие телевизорът се смяташе от интериорните дизайнери за най-голямата визуална „черна дупка“ в дома. Сега The Frame решава този проблем, превръщайки устройството в дигитална картина, която може да се персонализира според вкуса на потребителя. Това се случва благодарение на Samsung Art Store – абонаментна услуга, която дава достъп до над 5000 творби от различни периоди и течения.

Идеята е, че всяка една от тях може да бъде избрана да се появи на телевизора, така че той да изглежда като произведение на изкуството. Samsung също така предлага услуга, наречена Art Store Streams, която включва специално подбрана селекция от 30 произведения, които потребителите получават безплатно всеки месец.

В крайна сметка колекционерството не е по джоба на всеки, така че тази алтернатива за достъп до изкуство е наистина добра. Произведенията в каталога варират от класически до съвременно дигитално изкуство, така че атмосферата в дома може лесно да се промени според настроението.

Най-горещата технология в момента – изкуственият интелект, се намесва и тук. Samsung Vision AI Companion например позволява по-персонализирано преживяване, що се касае до откриването на изкуство. Тази функция може да разпознае съдържанието на екрана и да предостави допълнителен художествен контекст. Например, ако на телевизора е показана картина Клод Моне, можете да научите повече за нейното име, кога е нарисувана, в какъв стил и какво е характерно за произведенията на импресиониста.

Същевременно южнокорейският технологичен гигант е заложил на Glare Free покритие, което намалява отраженията върху екрана. По този начин не само произведенията на изкуството се виждат много по-ясно, но и всичко, което потребителят гледа на телевизора, независимо какво е осветлението в дома.

Перфектната картина и пространство

Говорейки за картината, The Frame предлага QLED 4K технология, докато The Frame Pro ползва NeoQLED 4K и има повече AI функции. Тhe Frame използва One Connect Box за свързване, докато при The Frame е заложено Wireless One Connect решение, което позволява свързаните устройства да бъдат разположени до 10 метра от телевизора при подходящи условия. По този начин телевизорът позволява създаването на една по-чиста визуална среда, която не е излишно претрупана с технологични решения. И тук отново стигаме до идеята, че не е нужен краен минимализъм. Вече имаме повече свързани устройства вкъщи, но те се разполагат по-умно.

За потапящото изживяване на The Frame Pro се грижи процесорът NQ4 AI Gen3, който съчетава Neo Quantum HDR технология и 4K AI Upscaling за подобряване качеството на картината и максимално реалистични цветове.

С The Frame и The Frame Pro Samsung отговаря успешно на търсенето на спокойствие и умереност в интериора, съчетано с необходимостта от висок клас телевизор с наистина добри спецификации. В крайна сметка нещо подобно никога не би излязло от мода.