Синди Кроуфорд и съпругът ѝ се опитвали да помогнат на сина си преди смъртта му

Синди Кроуфорд и Ранди Гербер са окуражили сина си Пресли Гербер да влезе в клиника за рехабилитация малко преди неговата смърт.

Моделът почина на 27-годишна възраст в неделя, 20-и септември, именно в рехабилитационен център в Лос Анджелис. Според слуховете - отишъл си е от свръхдоза. Пред годините той откровено е разказвал за борбите си със зависимостите и депресията.

Сега източник разкрива, че майка му и баща му са се борили да го запазят жив. Двамата опитвали да го спасят.

Пресли взимал наркотици, малко преди да влезе в лечебния център. Хората били загрижени за него, тъй като изглеждал "наистина слаб и блед, лицето му беше мършаво".

Източникът на "Daily Mail" разкрива и друго. "И двамата му родители го накараха да отиде в рехабилитационен център, защото знаеха, че взема наркотици. Те нямаше да се откажат от него, така че опитаха друг рехабилитационен център. Те имаха толкова много надежда. Той беше вътре и вън от рехабилитация постоянно; те пръснаха цяло състояние", разказва той.

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