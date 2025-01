Принц Хари спечели обезщетение и извинение от таблоида The Sun

Принц Хари взе превес над проточилата се съдебна битка с британските таблоиди. Таблоидите The Sun и несъществуващият вече News of the World се извиниха на Хари, че са се бъркали в живота му в продължение на десетилетия. Компанията News Group Newspapers се съгласи да плати разходите по делото.

News Group Newspapers (NGN) предложи “пълно и недвусмислено извинение на херцога на Съсекс за сериозната намеса на The Sun между 1996 и 2011 г. в личния му живот, включително случаи на незаконни дейности, извършвани от частни следователи“, прочете адвокатът на Хари Дейвид Шерборн от изявление в съда, цитирано от AP.

Изявлението дори надхвърли обхвата на делото, за да признае намеса в живота на майката на Хари, покойната принцеса Даяна.

“Признаваме и се извиняваме за страданието, причинено на херцога, и щетите, нанесени на връзки, приятелства и семейство, и се съгласихме да му платим значителни щети“, се казва в изявлението за споразумение.

Това беше първият път, когато News Group признава неправомерни действия на The Sun, вестник, който някога е продал милиони копия с формулата си за спорт, знаменитости и секс - включително голи жени на страница трета.

Хари беше обещал да отнесе делото си до съда, за да разкрие публично неправомерните действия на вестника и да спечели съдебно решение, което да потвърди твърденията му. Той твърди в изявление, прочетено от неговия адвокат, че е постигнал отговорността, която е търсил за себе си и стотици други, включително обикновени хора, които са били подслушвани.

News Group призна за "телефонно хакване, наблюдение и злоупотреба с лична информация от журналисти и частни детективи", насочени срещу Хари. NGN категорично отхвърли тези обвинения преди процеса.

“Това представлява реабилитация за стотиците други ищци, които бяха силно въоръжени, за да се спогодят, без да могат да стигнат до истината за това, което им беше направено“, каза Хари в изявлението, прочетено от Шерборн пред Върховния съд в Лондон.

40-годишният принц, най-малкият син на крал Чарлз III, води съдебна битка срещу влиятелната британска таблоидна преса. Той винаги е смятал папараците за отговорни за смъртта на майка му Даяна в Париж през 1997 г. Хари обвини изданията на NGN, че са използвали незаконни методи, включително частни детективи, за да съберат информация за статиите за него преди повече от десетилетие.

Делото на Хари срещу NGN беше едно от трите, които той заведе, обвинявайки британските таблоиди, че са нарушили неприкосновеността на личния му живот, като са подслушвали телефонни съобщения или са използвали частни детективи, за да им помагат незаконно да събират резултати.

Неговото дело срещу издателя на Daily Mirror завърши с победа, когато съдията постанови, че хакването на телефони е “широко разпространено и обичайно“ във вестника и сродните му издания.

По време на този процес през 2023 г. Хари стана първият високопоставен член на кралското семейство, който свидетелства в съда от края на 19 век, което го постави в противоречие с желанието на монархията да държи проблемите си далеч от погледа.

