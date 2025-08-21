IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

ТИР се обърна на Подбалканския път

Движението е затруднено

21.08.2025 | 14:54 ч. Обновена: 21.08.2025 | 15:13 ч. 1
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Временно движението по пътя Карлово – Калофер (км 269) се осъществява в две от трите ленти заради аварирал ТИР, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

От Областната дирекция на МВР в Пловдив информираха, че днес около 12:45 ч. е получен сигнал за обърнал се встрани на пътното платно товарен камион с прикачено полуремарке, в участъка на пътя между Калофер и село Васил Левски. 

На място са екипи на Районно управление - Карлово, които подпомагат преминаващите автомобили. От полицията съветват водачите да бъдат внимателни и да се движат със съобразена скорост.

Предстои да бъдат изяснени обстоятелствата, довели до произшествието. Водачът на камиона не е пострадал сериозно, алкохолната му проба е отрицателна. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem