ТИР се обърна на Подбалканския път

Временно движението по пътя Карлово – Калофер (км 269) се осъществява в две от трите ленти заради аварирал ТИР, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

От Областната дирекция на МВР в Пловдив информираха, че днес около 12:45 ч. е получен сигнал за обърнал се встрани на пътното платно товарен камион с прикачено полуремарке, в участъка на пътя между Калофер и село Васил Левски.

На място са екипи на Районно управление - Карлово, които подпомагат преминаващите автомобили. От полицията съветват водачите да бъдат внимателни и да се движат със съобразена скорост.

Предстои да бъдат изяснени обстоятелствата, довели до произшествието. Водачът на камиона не е пострадал сериозно, алкохолната му проба е отрицателна.