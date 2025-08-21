44% от децата в Украйна изпитват посттравматично разстройство заради войната

Руската агресия е довела до това, че 44% от децата в Украйна показват признаци на потенциално ПТСР (посттравматично стресово разстройство), според първата дама на Украйна Олена Зеленска. Тя сподели това по време на образователната конференция „Август-2025: Образование за променящ се свят“, съобщава RBC Украйна.

Зеленска подчерта дълбокото въздействие на емоционалното благополучие върху способността на децата да учат, заявявайки:

„Когато говорим за нашите деца, тяхното емоционално състояние играе важна роля в тяхното образование.“

Цитирайки изследване от „Благополучието на децата в Украйна: Индекс на бъдещето“, тя разкри:

„За съжаление, 44% от децата в Украйна показват признаци на потенциално ПТСР.“

Това, обясни тя, се проявява в това, че децата се борят с концентрацията, лесно се разстройват, участват в битки, чувстват се изолирани и изпитват проблеми със съня.

„Сигурна съм, че тези предизвикателства са ви твърде познати“, отбеляза Зеленска, обръщайки се към публиката.

Тя също така отдели малко време, за да изрази благодарност към украинските възрастни и преподаватели, като похвали тяхното търпение и разбиране в работата с деца, засегнати от травмата от руската инвазия.

„Благодаря ви за вашата всеотдайност и състрадание в подкрепата на нашите деца, които преживяват потенциално променящи живота преживявания“, заключи Зеленска.

Дългосрочните последици от войната върху психичното здраве стават все по-очевидни, като много деца са изложени на риск от хронична тревожност, депресия и трудности при изграждането на здрави взаимоотношения. Докато организации като УНИЦЕФ предоставят подкрепа, мащабът на кризата изисква постоянни усилия, за да се помогне на тези деца да се излекуват и да възстановят живота си.

Преди това първата дама на САЩ Мелания Тръмп се обърна директно към руския лидер Владимир Путин по въпроса за украинските деца, отведени от окупираните територии. Личното ѝ писмо беше предадено на Путин от президента Доналд Тръмп по време на близо тричасовата му среща с руския лидер в Анкъридж, Аляска, на 15 август.