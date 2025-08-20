IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 82

Ердоган разговаря с Путин: Турция подкрепя усилията за мир в Украйна

Путин е благодарил на Турция за домакинството на мирните преговори

20.08.2025 | 16:52 ч. Обновена: 20.08.2025 | 17:05 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган каза днес в телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, че Анкара подкрепя усилията за установяване на траен мир в Украйна с участието на всички страни, съобщи Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

"Президентът Ердоган посочи, че следи отблизо развитието на мирния процес, подчертавайки, че Турция искрено се стреми към справедлив мир от началото на войната и че подкрепя подходи, насочени към установяване на траен мир с участието на всички страни," се посочва в съобщението на дирекцията.

Путин е благодарил на Турция за домакинството на мирните преговори, които се проведоха в Истанбул. 

По време на разговора двамата президенти са обсъдили срещата миналата седмица в Аляска между Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп, както и двустранните турско-руски отношения, по-специално в областта на търговията.

Ердоган и Путин са изразили мнение, че диалогът между двете страни трябва да продължи.
(Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

войната в Украйна Владимир Путин Реджеп Ердоган Турция
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem