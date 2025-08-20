Карлос Насар смени гимнастичката с волейболна красавица

Секссимволът на родния волейбол Александра Костадинова е новото гадже на феномена в щангите Карлос Насар. Бившата състезателка на ЦСКА, която от новия сезон ще играе в руския Амурски тигрици Хабаровск, разкри отношенията им с отговор „Мой е“ под публикация на Насар в социалните мрежи.

В последно време се заговори, че сърцето на световния рекордьор е свободно.

Доскоро той имаше връзка със състезателката от националния ансамбъл по художествена гимнастика Магдалина Миневска, като двамата за последно бяха видени на церемонията за Спортист на годината през февруари.

След това се заговори, че са скъсали, повод за който даде тъжна публикация на Миневска в социалните мрежи, в която тя сподели, че доверието помежду им е изчезнало. Според слуховете Насар е изневерил на Маги с друга жена.

В момента олимпийският шампион е в Девин, където се подготвя за световното първенство в Норвегия през октомври. /Труд