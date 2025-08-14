Певецът Роби разпродаде над 50% от билетите за концерта си “Заедно завинаги”

На 22 октомври Роби ще излезе на най-голямата сцена в своята кариера като солов артист – Pirotska 5 Event Center – с концерта „Заедно завинаги“. Залата побира над 800 души и предлага безкомпромисни звук и осветление. Само дни след пускането на билетите феновете изкупиха повече от половината – ясен знак за силната връзка между изпълнителя и публиката му.

„Ще разкажа най-личната си история с най-голямото си събитие досега. Ще представя нови песни с нови аранжименти, заедно с цялата ми банда. Ще има и неочаквани изненади,“ споделя Роби.

Феновете ще чуят хитовете, с които той спечели сърцата им, както и част от най-новите му песни. На официалния плакат на „Заедно завинаги“ до него е барабанистката Пламена Християнова – Плами, с която Роби споделя общ професионален и житейски път. От август това е и официално – двамата сключиха брак, а феновете видяха обетите им в социалните мрежи.

Носител на наградата за „Дебют“ от БГ Радио, Роби има зад гърба си пет албума и редица успешни колаборации, сред които „Карай направо“, „Никъде“ с Молец, „Двама“ с NICKA, „Ако се обадиш“ с Dara Ekimova, „Тихо“ в партньорство с Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, „Как“ с Молец и „Налей“ с Тино – последното е сред най-въртяните парчета в ефира и вече е с близо 3 милиона гледания в.

През август той подписа договор за мениджмънт с „Монте Продакшънс“ – още една стъпка в утвърждаването му като водещо име на българската музикална сцена.