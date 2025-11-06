Пилотът от Формула 1 Шарл Льоклер се сгоди за модела Александра Сен Мльо

Неприятна новина за всички дами, които се надяваха някой ден да попаднат в полезрението на Шарл Льоклер.

Шампионът от Формула 1, който се състезава за отбора на „Ферари“, обяви, че е сгоден за дългогодишната си приятелка, моделът Александра Сен Мльо. Новината бе споделена от щастливата двойка в социалните мрежи на 2 ноември.

„Г-н и г-жа Льоклер“, написа бъдещият младоженец под публикация, която включва снимки на двойката с тяхното любимо куче, Лео, както и поглед към романтичното предложение. Шарл определено се е постарал да направи обстановката красива и неустоима, избирайки червени листенца, аранжирани под формата на сърце и допълнени от свещи.

На други снимки феновете успяха да видят и пръстена на бъдещата г-жа Льоклер, както и вкусни сладки, декорирани с буквите „А и Ш“ и „Тя каза Да“. Разбира се, за Лео също имаше награда под формата на кокали, които бяха изписали изречението „Мама каза Да“.

