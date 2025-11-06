IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 2

Пилотът от Формула 1 Шарл Льоклер се сгоди за модела Александра Сен Мльо

Фенките на красавеца скърбят

06.11.2025 | 02:00 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Неприятна новина за всички дами, които се надяваха някой ден да попаднат в полезрението на Шарл Льоклер. 

Шампионът от Формула 1, който се състезава за отбора на „Ферари“, обяви, че е сгоден за дългогодишната си приятелка, моделът Александра Сен Мльо. Новината бе споделена от щастливата двойка в социалните мрежи на 2 ноември.

„Г-н и г-жа Льоклер“, написа бъдещият младоженец под публикация, която включва снимки на двойката с тяхното любимо куче, Лео, както и поглед към романтичното предложение. Шарл определено се е постарал да направи обстановката красива и неустоима, избирайки червени листенца, аранжирани под формата на сърце и допълнени от свещи.

На други снимки феновете успяха да видят и пръстена на бъдещата г-жа Льоклер, както и вкусни сладки, декорирани с буквите „А и Ш“ и „Тя каза Да“. Разбира се, за Лео също имаше награда под формата на кокали, които бяха изписали изречението „Мама каза Да“.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Шарл Льоклер
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem