Бракът на Парис Хилтън с Картър Реум е пред провал

Звездата не желае да се откаже от светлината на прожекторите заради семейството си

15.08.2025 | 18:45 ч. Обновена: 15.08.2025 | 19:35 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Различни източници твърдят, че бракът на Парис Хилтън с Картър Реум е на ръба на разпадането.

Причината е, че звездната блондинка отказва да спре да търси светлината на прожекторите, въпреки че е майка на две малки деца.

Сайтът RadarOnline ексклузивно съобщи, че 44-годишният Реум е бесен от плановете на наследницата да стартира и промотира верига бутикови хотели.

„Той знае, че това ще я отдалечи от семейството им за дълги периоди и не е доволен от това“, твърди източник.

Парис Хилтън
