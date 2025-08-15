Бракът на Парис Хилтън с Картър Реум е пред провал

Различни източници твърдят, че бракът на Парис Хилтън с Картър Реум е на ръба на разпадането.
Причината е, че звездната блондинка отказва да спре да търси светлината на прожекторите, въпреки че е майка на две малки деца.
Сайтът RadarOnline ексклузивно съобщи, че 44-годишният Реум е бесен от плановете на наследницата да стартира и промотира верига бутикови хотели.
„Той знае, че това ще я отдалечи от семейството им за дълги периоди и не е доволен от това“, твърди източник.
