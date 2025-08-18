IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 114

Хали Бери се показа в чудна форма на 59-ия си рожден ден

Позира по бански

18.08.2025 | 22:01 ч. Обновена: 18.08.2025 | 22:38 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Хали Бери навърши 59 години на 14-и август. Актрисата отпразнува своя рожден ден подобаващо. От публикация в Instagram виждаме, че тя се е отдала на вълнуваща ваканция. Звездата качи серия снимки в профила си от личния си празник и очарова феновете.

Първо виждаме как Хали e по изрязан жълт бански от 2 части, кърпа на главата и със слънчеви очила, като позира на красив морски фон. После с партньора ѝ Ван Хънт лежат на легло и се наслаждават на вкусотии. Там Бери е по изрязан бял бански от 2 части. Има и снимка, на която актрисата лежи край водата и държи чаша вино с крака си. Тя е позирала за селфи в огледална врата по изрязан бански и си личи, че е в перфектна форма.

Предпоследната снимка също прави впечатление. Там Хали е в гръб, по изрязан жълт бански е и се наслаждава на гледката.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Хали Бери рожден ден бански тяло
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem