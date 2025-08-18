Хали Бери се показа в чудна форма на 59-ия си рожден ден

Хали Бери навърши 59 години на 14-и август. Актрисата отпразнува своя рожден ден подобаващо. От публикация в Instagram виждаме, че тя се е отдала на вълнуваща ваканция. Звездата качи серия снимки в профила си от личния си празник и очарова феновете.

Първо виждаме как Хали e по изрязан жълт бански от 2 части, кърпа на главата и със слънчеви очила, като позира на красив морски фон. После с партньора ѝ Ван Хънт лежат на легло и се наслаждават на вкусотии. Там Бери е по изрязан бял бански от 2 части. Има и снимка, на която актрисата лежи край водата и държи чаша вино с крака си. Тя е позирала за селфи в огледална врата по изрязан бански и си личи, че е в перфектна форма.

Предпоследната снимка също прави впечатление. Там Хали е в гръб, по изрязан жълт бански е и се наслаждава на гледката.

