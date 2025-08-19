Ски в пустинята: Възможно е и се случва

Само си представете 45° C жега, а вие се любувате на снежните склонове върху ски или сноуборд. Не, това не е сюжет от бъдещето, а удоволствие, което е напълно възможно. Къде? Естествено, че в Дубай – емирството на неограничените възможности. Mall of the Emirates предлага истински снежен рай, в който Ski Dubai е зимен остров в сърцето на пустинята - наистина уникално място, особено за любителите на зимните спортове. Освен това Ски паркът предлага огромен асортимент от разнообразни зимни активности за хора от всички възрасти, дори и среща с пингвини!

Зимата среща пустинята

Открит през 2005 г., Ski Dubai е първият и досега един от най-просторните закрити ски курорти в Близкия изток — почти 22 500 m² под покрив и температура между - 1 °C и - 4 °C.

Сърцето на комплекса е 85-метров изкуствен хълм (еквивалентен на 25-етажна сграда), от която се спускат пет различни писти — включително първата в света черна писта под покрив, с дължина около 400 м и височина над 60 м.

Авангардна зона за забавления

Придружено от класическите спортни дейности, Ski Dubai предлага Snow Park — зона от 3 000 m² с пързалки, снежни топки, ледена пещера, снежни игри и дори снежно кино.

Уникална среща с пингвини

Една от най-запомнящите се атракции е срещата с пингвини от видовете Gentoo и King, които се разхождат и плуват на закрито. Посетителите имат възможност да участват в Penguin Encounter, където могат да ги видят и докоснат отблизо.

Ski Dubai е за всеки - от начинаещ до професионалист

Ски и сноуборд уроци се предлагат за възрастни и деца, а по-опитните могат да се насладят на екстремни елементи. Посетителите, които не са подготвени с нужното облекло, няма от какво да се притесняват – подсигурена е всякаква екипировка.

