Отношенията между Трюдо и Кейти Пери май охладняват

Отношенията между Кейти Пери и Джъстин Трюдо май са охладнели. 40-годишната певица и 53-годишният канадски политик бяха забелязани заедно на среща в края на юли. А после мъжът присъства на концерт на звездата. Но явно не му се е понравило, че първата им среща е станала публична и връзката веднага е започнала да се обсъжда в медии и социални мрежи.

"Знам със сигурност, че Джъстин не беше въодушевен от снимките, които излязоха. Беше първа среща. Първа среща! И тези снимки излязоха и това стана огромно нещо, което, изглежда, не е нещо, което той е искал. На Кейти не изглеждаше да ѝ пука толкова, но той беше този, който е разтревожен. Това не го прогони, или нещо такова, но не беше идеално. Така стоят нещата. Ако ще си с Кейти, трябва да се справяш с папараците и отзвука. Не знам колко подготвен беше той за това. Може да е прекалено и претоварващо", коментира източник на "Daily Mail".

Пери и Трюдо си пишели постоянно през миналия месец. Но сега и двамата са заети.

Още за отношенията им четете в teenproblem.net