6 сутрешни ритуали за енергия, които са по-силни от кафето

Кофеинът е задължителна сутрешна съставка за мнозина от нас. Всъщност средният дневен прием на кофеин е 210-238 милиграма на човек, според преглед от 2021 година. За справка, една чаша кафе съдържа около 100 милиграма.

Това, което обаче много от нас обичат в пиенето на топла напитка сутрин, е ритуалът. Той ви кара да забавите темпото, да отпиете, да направите пауза и да дишате. Този ритъм на тишина е своеобразно сутрешно лекарство. Но с деца, пълен работен ден и семейство, което често се събужда преди вас, има дни, в които може и да не стигнете до първата си чаша кафе или чай преди обяд.

Хубавата новина е, че кофеинът не е единственият начин да се чувствате будни и заредени с енергия. Има шест навика, които ви дават по-дълбок, по-устойчив вид енергия – този, който трае по-дълго от чаша чай или ледено лате.

Излагане на слънчева светлина

Снимка: iStock

Има причина да се чувствате летаргични през зимата и по-жизнени през лятото. Сутрешната слънчева светлина не само затопля – тя е и енергизираща на неврологично ниво. Естествената светлина сигнализира на супрахиазматичното ядро на мозъка – вашият циркаден часовник – да потисне мелатонина и да увеличи кортизола. Тази промяна подобрява настроението, енергията и дори може да подобри качеството на съня. По подобен начин слънчевата светлина помага за регулиране на циркадните ритми, подпомага здравословното освобождаване на кортизол и подобрява фокуса през целия ден.

Ако не можете да излезете навън, застанете до прозореца и оставете слънчевата светлина да огрява лицето ви – без слънчеви очила, без екрани.

Медитация и дишане

В дните, когато се събуждате в хаос – звънене на аларми, плач на деца, наближаващи крайни срокове – може да усетите как нервната ви система преминава в боен режим. Именно затова е полезно да станете десет минути преди „бурята“, за да поседите на тишина и да медитирате. Така давате шанс на тялото ви да навакса и да се събуди по подходящ начин. Тази умишлена тишина ви помага за успокояване на стресовата реакция на тялото и създава психическо пространство.

Източник: Tialoto.bg