Григор Димитров учи Ейса Гонсалес на тенис

Българинът се отказа от последния за годината турнир от „Големия шлем“

20.08.2025 | 20:42 ч. Обновена: 20.08.2025 | 22:09 ч.
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Григор Димитров може и да не участва на тазгодишния US Open, но това не му пречи да прекарва качествено време на корта в приятна компания.

Преди дни българинът беше главно действащо лице в последната тренировка на приятелката си Ейса Гонсалес, която сподели в социалните мрежи снимки от деня им. Двамата вече не крият връзката си и често показват подкрепа един към друг, радвайки феновете с нови и пикантни кадри от личния си живот. 

В последната проява на публична любов Гонсалес публикува няколко снимки от интимната си тренировка с Гришо на корта. На първия кадър 34-годишният българин е застанал зад приятелката си – която носи изрязан тенис екип – докато ѝ помага да подобри форхенда си. Върху снимката Ейса написа „Как смятате, че се справям с тениса?“.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Григор Димитров
Новини
