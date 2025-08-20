Григор Димитров учи Ейса Гонсалес на тенис

Григор Димитров може и да не участва на тазгодишния US Open, но това не му пречи да прекарва качествено време на корта в приятна компания.

Преди дни българинът беше главно действащо лице в последната тренировка на приятелката си Ейса Гонсалес, която сподели в социалните мрежи снимки от деня им. Двамата вече не крият връзката си и често показват подкрепа един към друг, радвайки феновете с нови и пикантни кадри от личния си живот.

В последната проява на публична любов Гонсалес публикува няколко снимки от интимната си тренировка с Гришо на корта. На първия кадър 34-годишният българин е застанал зад приятелката си – която носи изрязан тенис екип – докато ѝ помага да подобри форхенда си. Върху снимката Ейса написа „Как смятате, че се справям с тениса?“.

