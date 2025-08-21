Mинималистичният стил на Дакота Джонсън е новото определение за „готин“

В година, в която модните подиуми възраждат максимализма и връщат излишествата, открояването чрез простота може да изглежда като радикален акт.

През 2025 г. модата празнува овърсайз силуети, драматични принтове и впечатляващи пластове.

Дакота Джонсън обаче не престана да налага по червените килими своя минималистичен външен вид, който повлия на много жени.

Дъщерята на Мелани Грифит и Дон Джонсън просто умее да се движи в обратната посока и точно затова се откроява.

Актрисата се превърна в модна икона на непринудена елегантност, доказвайки, че „по-малкото е повече“ и далеч не е скучно. Нейната минималистична естетика, основана на вечни силуети и неутрален външен вид, предефинира какво означава да бъдеш готин, тих, уверен и по свои собствени правила.

Последните визии на Дакота Джонсън

През последните месеци звездата промотира „Материалисти“, най-новия си филм с участието на Крис Еванс и Педро Паскал. С всяка поява тя защитава своя семпъл стил като мощен ход.

