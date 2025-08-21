Приятелки завинаги: Моника и Рейчъл отново заедно

► Повече от две десетилетия Рейчъл Грийн и Моника Гелар са любими на милиони фенове по света

► Дженифър Анистън и Кортни Кокс, които изиграха култовите две приятелки, днес са по-близки от всякога

► Актрисите от хитовото шоу „Приятели“ зарадваха феновете с щастливо селфи в Instagram

Анистън и Кокс, и двете основателки на свои брандове в сферата на красотата, обединиха любимите си продукти.

„Изглеждаме толкова сладки една до друга“, написаха двете дами към снимките.

