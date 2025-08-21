IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Приятелки завинаги: Моника и Рейчъл отново заедно

Кортни Кокс и Дженифър Анистън трогнаха феновете със сладко селфи

21.08.2025 | 02:05 ч. Обновена: 21.08.2025 | 02:46 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

► Повече от две десетилетия Рейчъл Грийн и Моника Гелар са любими на милиони фенове по света

► Дженифър Анистън и Кортни Кокс, които изиграха култовите две приятелки, днес са по-близки от всякога

► Актрисите от хитовото шоу „Приятели“ зарадваха феновете с щастливо селфи в Instagram

Анистън и Кокс, и двете основателки на свои брандове в сферата на красотата, обединиха любимите си продукти.

„Изглеждаме толкова сладки една до друга“, написаха двете дами към снимките.

Източник: Tialoto.bg

Дженифър Анистън и Кортни Кокс
