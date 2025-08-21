И Мадисън Биър си хвана футболист от NFL

Първо бяха Хейли Стайнфелд и Джош Алън. После Тейлър Суифт и Травис Келси. Сега се оказва, че още една певица може да има връзка с футболист от NFL. Става дума за Мадисън Биър. Според слуховете, тя вече има романтични отношения с Джъстин Хърбърт. Той играе в отбора Лос Анджелис Чарджърс.

27-годишният американски куотърбек и 26-годишната изпълнителка са били забелязани на снимачната площадка на ново видео на Мадисън в квартал в Лос Анджелис. Щом Джъстин е бил там, феновете смятат, че между него и певицата става нещо романтично.

От папарашки снимки, публикувани в "Daily Mail", се вижда, че Биър е облечена като ангел за клипа.

И се забелязва как изпълнителката представя футболиста на някои членове на екипа си.

Още за връзката четете в teenproblem.net