Новолуние в Дева на 23 август - какво да очаква всяка зодия

Лунното събитие ни носи силна енергия

23.08.2025
Снимка: istock

На 23 август ни очаква последното новолуние за летния сезон. То ще бъде в знака на зодия Дева. Енергията на този зодиакален знак ще бъде важна. Девата управлява нашите работни проекти, както и колегите, персонала и хората, които ни се отчитат. Но физическата активност, начинът ни на хранене, здравето ни, също могат да попаднат в светлината на прожекторите по време на новолунието. 

Но както всяко новолуние, така и това носи както положителни събития, така и такива с напрежение. Някои хора биха могли да спечелят много, докато други губят много. Това е така, защото новолунието е в точна квадратура с Уран, което носи внезапни обрати на съдбата, случайни събития и шокиращи новини.

Лошата новина е, че това може да ни накара да се чувстваме по-импулсивни, безразсъдни и тревожни. 

За други обаче новолунието в Дева може да е подходящ момент да се съгласуват със сродна душа или да развият настоящите си връзки.

Невероятно мощното новолуние засяга всеки зодиакален знак. То ще донесе промени, които ще ни позволят да бъдем по-практични. Това ще бъде важен момент за нас, за да се свържем отново с това, което искаме да постигнем, тъй като сезонът на Дева ни връща на правилния път.

