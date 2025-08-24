IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 32

Таро прогноза за септември за всяка зодия

Очакват ни промени

24.08.2025 | 13:27 ч. Обновена: 24.08.2025 | 15:56 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Месец септември стартира динамично и интересно. Събитията ще ни изненадват приятно. Някои ще изискват от нас да сме гъвкави в мисленето и действията. 

Какво ви очаква според зодията ви, може да прочетете в таро прогнозата ни за септември. 

Овен

Скъпи Овни, според таро картите, септември ще бъде динамичен период за вас. Може би сте преживели период на спокойствие през лятото, така че първият месец на есента ще ви донесе бързо движение, а за някои дори бурна романтика. Месецът е чудесен за пътувания, така че стегнете багажа си и се впуснете в приключение. 

Телец

Таро картите ви съветват да проучите възможностите си и да направите важен житейски избор. Внимателно обмислете дългосрочните си планове, не слушайте други хора. За някои представители на зодиака периодът е подготвил романтична връзка или преминаване на следващото ниво с партньора ви. През септември 2025 г. трябва да се отворите за нови познанства и да пуснете хората в пространството си. Това ще ви донесе успехи в работен план. 

Близнаци

Таро прогнозата за септември показва, че вие ще въплъщавате лидерство, остроумие и интелигентност. Това ще бъде период, в който ще слушате ума и логиката си, а не сърцето си. Вашата увереност ще ви донесе успех в кариерата, както и в любовта. Отделете време за приятели и семейство. Не бързайте да споделяте хубавите неща, които ви се случват. 

Източник: Таро карти за септември за всяка зодия

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

таро таро карти таро четене
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem