Новини

Михаела Маринова изкушава от Тасос

Певицата показа топ форма

22.08.2025 | 21:52 ч. Обновена: 22.08.2025 | 22:15 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Михаела Маринова отново вдигна градусите в социалните мрежи. Преди дни 27-годишната певица показа в профила си в Instagram серия кадри от лятната си ваканция на остров Тасос, Гърция.

И определено очарова последователите си. Звездата демонстрира чудесна форма.

Първо Мишето позира на плажа - на морския бряг край скали. Тя държи зелен сърф. Виждаме, че изпълнителката е по изрязан черен бански от 2 части. Тя е с пусната коса и носи слънчеви очила. После пък красавицата е в морето, като е седнала върху сърфа. Има и кадър, на който Михаела позира сред красивата природа по изрязания черен бански и черна шапка тип капела. 

Наслаждаваме се и на омайни морски пейзажи. Последната снимка направи голямо впечатление на феновете. Там певицата е в гръб и се вижда, че долнището на банския е тип прашка.

Тагове:

звезди Михаела Маринова Тасос бански фигура
