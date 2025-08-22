Михаела Маринова изкушава от Тасос

Михаела Маринова отново вдигна градусите в социалните мрежи. Преди дни 27-годишната певица показа в профила си в Instagram серия кадри от лятната си ваканция на остров Тасос, Гърция.

И определено очарова последователите си. Звездата демонстрира чудесна форма.

Първо Мишето позира на плажа - на морския бряг край скали. Тя държи зелен сърф. Виждаме, че изпълнителката е по изрязан черен бански от 2 части. Тя е с пусната коса и носи слънчеви очила. После пък красавицата е в морето, като е седнала върху сърфа. Има и кадър, на който Михаела позира сред красивата природа по изрязания черен бански и черна шапка тип капела.

Наслаждаваме се и на омайни морски пейзажи. Последната снимка направи голямо впечатление на феновете. Там певицата е в гръб и се вижда, че долнището на банския е тип прашка.

