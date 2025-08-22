Том Морело: Ози сякаш знаеше, че ще умре скоро след последния си концерт

Китаристът на Rage Against the Machine Том Морело казва, че е чувствал, че Ози Озбърн "знае", че ще умре скоро след последното си шоу на Black Sabbath в Бирмингам по-рано тази година.

Озбърн, чиято група е широко призната за пионер в жанра хеви метъл, почина на 76-годишна възраст на 22 юли, само две седмици след прощалното си излизане на сцената във Вила Парк.

"Ако трябва да си тръгнеш - искам да кажа, бих искал Ози да беше живял още 30 години - но ако трябва да си тръгнеш... наистина се чувствах сякаш знаеше", каза Морело в радиопредаването Q101 в Чикаго. "В този ден милион неща можеха да се объркат и може би три неща се объркаха", обясни той за преживяването. "Но го почувствах като духовно велик момент за всички фенове на рокендрола."

Морело каза, че приятелите му са видели Озбърн, когото той нарече един от "великите на всички времена", седмица по-късно. Смъртта му дойде като "ужасна" новина, призна той, въпреки че добави, че певецът е бил "слаб от известно време" и е "чудо", че е живял толкова дълго.

Феновете, които гледаха изпълнението, също смятаха, че Озбърн е имал намерение да остане достатъчно дълго, за да излезе на сцената за последния си концерт.

„Ози знаеше, че е само на няколко дни от смъртта си, но въпреки това се справи с най-легендарния концерт в съвременната история“, заяви един зрител след смъртта на легендарния музикант.

В социалните мрежи феновете приветстваха концерта като „най-трогателния момент в историята на метъла“.

Събитието, което беше предавано на живо по целия свят пред публика от 5,8 милиона души, събра средства за благотворителност, които ще бъдат разпределени между Cure Parkinson's, Детската болница в Бирмингам и Детския хоспис Acorn.

"Толкова е хубаво да си на тази проклета сцена, нямате си представа", каза на публиката си Озбърн, който преодоля редица здравословни проблеми, за да свири на концерта.

В петзвездна рецензия за The Independent, критикът Марк Бомонт нарече концерта „честване на вкусната тъмнина, която Осбърн и неговият хора разгърнаха преди повече от пет десетилетия, и на гиганта, в който се превърна“.

В официалния смъртен акт на Озбърн пише, че причината за смъртта му като „остър миокарден инфаркт“ – обикновено означаващ смърт на тъкан в резултат на недостатъчно кръвоснабдяване на орган – и „извънболничен сърдечен арест“ или инфаркт.

В акта са посочени също коронарна артериална болест и болест на Паркинсон с автономна дисфункция като „съвместни причини“ за смърт, според публикацията.