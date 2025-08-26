Тейлър Суифт получи мечтаната си приказка: Сгоди се за Травис Келси

Световната попзвезда Тейлър Суифт и звездата от NFL Травис Келси официално обявиха годежа си с общ пост в Instagram. Двамата публикуваха романтични снимки от предложението, включително близък кадър на ослепителния диамантен годежен пръстен на певицата.

Суифт добави шеговит надпис към снимките: „Вашата учителка по английски и вашият учител по физическо се женят.“

Историята на двойката започва през лятото на 2023 г., когато Келси спомена, че е присъствал на Eras Tour на Суифт. Няколко месеца по-късно, през септември 2023 г., те официално оповестиха връзката си. Оттогава двамата се превърнаха в една от най-обсъжданите звездни двойки в света, следени както от фенове, така и от медиите.

Засега няма обявени подробности за сватбата, но новината за годежа предизвика огромна вълна от реакции сред милионите им почитатели по света.