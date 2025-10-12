Как да регулираме хормоните, ако сме над 30 или 40 години?

Хормоните са вид химически посредници, които регулират всички органи и системи в нашето тяло. Те участват в процесите, формиращи настроението, репродуктивните способности, метаболизма, съня, управлението на стреса.

През 30-те и 40-те години хормоналният баланс често започва да се променя поради възрастта, житейските събития и сезонните стресови фактори. Разпознаването на тези промени и вземането на подходящи избори за начина на живот може да ви помогне да се чувствате по-стабилни по време на тези динамични преходи.

Какви промени обикновено настъпват през тези десетилетия

През 30-те години естрогенът и прогестеронът може да започнат да се колебаят повече, особено след събития като бременност или стрес, преди всичко натрупан в хронично дълъг период. Симптомите могат да включват по-изразен предменструален синдром, промени в редовността на цикъла, промени в настроението или енергията, метаболитни промени, според Women’s Health.

През 40-те години много жени навлизат в перименопауза, постепенният преход към менопауза. Нивата на естроген и прогестерон в този период обикновено намаляват по-рязко и неравномерно. Симптомите често се засилват: нередовни менструации, горещи вълни, нощно изпотяване, промени в настроението, нарушения на съня и наддаване на тегло около средната част на тялото.

Източник: Женско здраве в 30-те и 40-те: Как да регулираме хормоните