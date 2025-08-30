Михаела Филева: Сватба не се задава на хоризонта

Михаела Филева откреха вратата към личния си живот и сподели как нейният годеник Стефан приема факта, че тя е доста заета покрай кариерата си.

"Мисля, че му е доста лесно да приеме, че никога няма изцяло да си почивам лятото, защото и той е с много динамичен начин на живот. Така че не просто е свикнал – той си е намерил половинката в това отношение“, заяви тя. И подчерта, че "сватба все още не се задава на хоризонта".

"На 22 октомври ми предстои много голямо събитие в Зала 1 на НДК – може би най-грандиозният концерт, който съм правила досега. На сцената ще има симфоничен оркестър с над 60 души, който ще бъде дирижиран от моя добър приятел Максим Ешкенази", похвали се Филева пред Нова тв.

Тя разкри, че през цялото лято основният ѝ фокус е бил върху подготовката за това събитие.

Преди концерта в НДК, Михаела ще зарадва почитателите си в Созопол, където ще се качи отново на сцената на фестивала "Аполония" – точно 11 години след първото си участие там.