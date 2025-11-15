5 амулета за късмет до края на 2025-а

Талисманите за късмет могат да ни дадат онзи малък тласък, от който имаме нужда, за да вървим напред. Ето и кои са те според фъншуй:

Китайски монети

Китайските монети могат да бъдат поставени в кутия или най-често завързани с червен конец. За целите на фъншуй, монетите обикновено са от мед – така те ще издържат, както и късметът, който носят. Когато монетите се съхраняват в кутия, основното им качество е да привличат изобилие, но когато са завързани с червен конец, те се свързват със защита, както и с богатство, радост, късмет и пари. Те също така помагат за балансиране на различните енергии в дома.

Експертите по фъншуй обикновено препоръчват да се окачат китайски монети на входа. Ако ще ги съхранявате в кутия, най-доброто място да ги държите е на входа на дома ви.

Тибетски (или хималайски) пеещи купи

Те са известни с това, че създават чувство на мир и спокойствие, независимо дали са включени във фъншуй дизайн или се използват като част от друга практика. Предимство на купите е, че се предлагат в различни размери, така че можете да намерите подходяща за всяка стая във вашия дом или дори за работното ви място.

Във фъншуй вибрациите на пеещите купи могат да се използват за прочистване на енергиите в дадено пространство, като прогонват цялата негативност и застояла енергия и след това отварят дома за късмет и щастие. Отрицателната енергия, която се задържа в дома, често е източникът на препятствия, с които се сблъскваме. Честотите на пеещата купа обаче могат да елиминират тази негативност.

