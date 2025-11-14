IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Теменужка Петкова за дерогацията: Националната сигурност е защитена

Няма риск България да остане без гориво

14.11.2025 | 23:07 ч.
САЩ и Великобритания дадоха дерогация на България по отношение ма “Лукойл”, така че това е един безспорен успех за правителството на премиера Роден Желязков, заяви министърът на финансите Теменужка Петкова.

“Целият екип, който работи по тази дерогация се справи изключително добре. Бяха в непрекъснат контакт с нашите партньори от OFAC, така и с ЕК и Великобритания. Това е една добре свършена работа”, каза министър с Петкова.

Тя подчерта, че българските граждани могат да бъдат спокойни. “Нашата цел беше да гарантираме сигурността на доставките, свързани с горивата и да гарантираме енергийната и респективно национална сигурност”, добави министър Петкова. Тя бе категорична, че няма риск България да остане без гориво.

Особеният управител Румен Спецов трябва да бъде вписан в Търговския регистър и ще изпълнява своите функции, според закона. 

“Спецов ще се справи много добре с тази задача. Това е една голяма отговорност и това, че той я пое му прави чест. Той има много широк поглед върху различни търговски дейности, тъй като в качеството си на изпълнителен директор на НАП е контролирал дейността на различни дружества. Той ще се справи”, каза министър Петкова.

Тя заяви, че след приемането на бюджета ще се започне активен диалог с бизнеса и синдикатите. “Този диалог трябва да бъде възстановен. Всичките ни усилия са насочени към това да се създават максимално добри условия за българския бизнес и граждани”, заяви министър Петкова. | БГНЕС  

