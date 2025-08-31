Два невидими знака, които водят до разпадане на брака

Американският психолог Марк Травърс посочи най-ранните признаци за наближаващия развод. Връзките рядко се разпадат мигновено.

„Най-често разводът е резултат от малки, но постоянни действия, които подкопават доверието, близостта и добрата воля, които някога са свързвали двама души“, обясни психологът пред "Форбс".

През 2022 г. учените идентифицираха ключови модели на поведение във връзките, които могат да навредят на съюза и да доведат до развод. Резултатите от работата им бяха публикувани в списание Evolutionary Psychology.

„Докато изневярата или физическото насилие са очевидни като разрушителни фактори, учените откриха още два модела на поведение, които могат да бъдат не по-малко разрушителни, но често остават незабелязани, докато щетите не станат очевидни“, отбеляза Травърс. Ето два знака, че една двойка се насочва към развод поради вредно поведение от страна на единия от партньорите, посочи психологът. Първият е явна липса на грижа и уважение. Да се ​​чувстваш обичан означава да се чувстваш в безопасност, да бъдеш забелязван и да си приоритет. Основният разрушител на връзката, който проучването разкри, е именно липсата на грижа. Когато партньорът постоянно се чувства игнориран, неоценен или незабелязан, това отслабва основата на връзката.

Вторият знак е пренебрегването на децата. Учените са установили, че лошото отношение към общите деца или неизпълнението на родителските задължения често води до развод на двойките. Това може да се прояви по различни начини - от пренебрегване до насилие. Например, непрекарване на време с децата, използване на прекомерно строга или неподходяща дисциплина, подкопаване на авторитета на другия родител или проявяване на безразличие към живота на децата - всичко това прави партньора негоден за възпитание и следователно ненадежден в брака. „Колкото по-дълго тези модели остават нерешени, толкова по-дълбоко се вкореняват във връзката.

В някои случаи, когато вредата бъде призната и се положат постоянни усилия за възстановяване на доверието и емоционалната връзка, двойките могат да се откъснат от тези негативни модели. Важно е обаче да се разпознае и кога партньорът не е готов да се промени или кога връзката е станала твърде опасна, за да продължи. В тези ситуации разводът може да не е най-лесният път, но често е необходима стъпка към живота, който заслужавате“, заяви психологът.